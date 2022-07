“Physical”, una serie que cuenta el nacimiento y el auge de los aeróbicos en la década del ochenta

Santiago García hace una reseña de “Physical”, la serie protagonizada por Rose Byrne, estrenada en Apple TV.

Physical es una serie de Apple TV+ cuya segunda temporada se ha estrenado en estos días. La historia transcurre en 1980 en San Diego, California. La protagonista es Sheila Rubin, una mujer insatisfecha con la vida hasta que un día descubre una nueva forma de ejercicios conocida como aerobics. Esta simple actividad será el puntapié para que ella comience una viaje personal que le permita crecer como mujer y como profesional, al mismo tiempo que debe lidiar con sus conflictos y traumas acumulados durante toda su vida.

El título de la serie refiere al gran éxito musical de aquellos años, Physical, popularizado por Olivia Newton John. Cada episodio de la serie tiene un título que es una variante de “Let’s Get…” jugando con la frase que más veces se repite en la canción de Olivia Newton John. Pero la banda de sonido incluye toda clase de hits de aquellos años. Así se puede escuchar en los episodios grandes hits de Pat Benatar, Laura Brannigan, Depeche Mode, Elton John, Kim Carnes y Toto, entre otros grandes éxitos musicales de aquellos años, muchos de los cuales, claro, son ideales para las clases de aerobics y la estética de aquellos años.

Sheila tiene una hija y está casada con un marido progresista y fracasado que tiene ambiciones políticas. Ella, proveniente de una traumática familia de clase alta, se ha ido apagando en ese matrimonio. Cuando se cruza con los aerobics siente que su amor por la danza ha encontrado una nueva forma de felicidad, incluso una salida laboral y monetaria. Pero no todo será un camino de rosas hacia el éxito. Sheila tiene una personalidad egoísta que va generando conflictos a lo largo de la historia. La voz en off nos muestra que ella es consciente de ese comportamiento pero no lo aprueba. Dicha voz en off juega a veces hacia el lado del humor y otras veces hacía el drama.

Esta comedia negra se mueve de la comedia al drama una y otra vez. La familia, la pareja, la religión, la política, todo es cuestionado con el mismo tono. También los trastornos alimenticios de Sheila ocupan un lugar importante dentro de la trama, ya que condicionan gran parte de los conflictos que se suceden en los diferentes episodios. Todo esto marcado por un estilo retro que emparenta a Physical con dos grandes series recientes: Glow y Minx. En las tres series se habla de cambios culturales que le dieron a la mujer un nuevo espacio de poder y confianza, aunque no siempre en los mismos ámbitos. Las tres series tienen humor y un análisis de la cultura del momento. Glow es sobre una liga de luchadoras de catch, Minx sobre la primera revista porno para mujer y Physical sobre el auge de los aerobics.

Rose Byrne, actriz conocida por brillar tanto en comedias como en cine de terror, es la protagonista total de la serie. A pesar de sus defectos, el espectador tiende a identificarse con ella y querer que consiga salir de su laberinto de alguna manera. Mientras tanto la serie describe ese éxito impresionante que tuvieron los aerobics en los ochentas.

Justamente fue una feminista, Jane Fonda, quien los convirtió en un éxito tan grande que incluso llegó a cambiar la industria del VHS. Feminismo y música, una combinación que funciona perfectamente hoy como lo hizo cuarenta años atrás de forma completamente inesperada.

Physical tiene dos temporadas completas en Apple TV+.

