El thriller de acción que está brillando en Netflix, después de pasar tiempo en la oscuridad

Clair regresa a casa tras realizar un viaje a través de Oriente Medio para descubrir que su padre ha fallecido. Además de ello, su hijo comienza a desafiar su autoridad y algo muy importante y que jamás esperó sucede respecto a él. (One Media)

¿Alguna vez te has imaginado ganarte mucho dinero y que lo primero que suceda en cuanto los demás se enteren es que te secuestren o algo similar? Bueno, en esta historia canadiense no sucede así exactamente; pero sí gira alrededor a algo muy similar. La hija del lobo (Daughter of the Wolf) es un thriller de acción que llegó a Netflix el 21 de julio y lo hizo para quedarse, pues todos la están viendo.

Esta producción se compone de secuestros, desapariciones, supervivencia, naturaleza y mucho frío . Es protagonizada por Gina Carano, actriz, modelo y exluchadora de artes marciales mixtas estadounidense que ha hecho parte de grandes producciones como Rápidos y furiosos 6 y Deadpool. El resto del cast es integrado por Anton Gillis-Adelman, quien hace el papel de su hijo, entre otros como Richard Dreyfuss (ganador de un premio Óscar), Joshua Murdoch, Chad Riley, Brendan Fehr, Sydelle Noel, Stew McLean y Brock Morgan. Su dirección estuvo bajo el cargo de David Hackl (El juego del miedo 3, 4 y 5), con guion de Nick Agiashvili.

Gina Carano es la protagonista de esta película de acción "La hija del lobo". (Netflix)

¿De qué trata?

La hija del lobo cuenta la travesía física, social y emocional por la que tuvo que pasar una mujer y madre soltera, quien luego de descubrir la muerte de su progenitor, por la que tuvo que realizar un viaje a través de Oriente Medio, regresa a casa a continuar con su vida.

Sin embargo, además de la tragedia que esto supone, comienza a tener problemas con su hijo de 13 años, quien comienza a salirse de su control y desafiar constantemente su autoridad. Hasta que un día, cuando se dio a conocer que su padre dejó una considerable herencia, su hijo es secuestrado por un grupo local de mafiosos cuyo líder es un hombre llamado “Padre”.

"La hija del lobo" es thriller, acción, secuestros, desapariciones, zonas frías/polares y supervivencia. (VMI Worldwide)

Siendo estrenada en el gigante de streaming hace menos de 8 días, La hija del lobo logró adentrarse en el Top 10 de Netflix, en el puesto número 7, iniciando su primera semana y superando los 11 millones de horas de reproducción.

Hasta el momento, 17 países de Latinoamérica conforman la audiencia que la tiene en dicha posición, dentro de ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras; entre otros.

David Hackl es el director encargado de "La hija del lobo". (VMI Worldwide)

Las compañías productoras encargadas de este film son Minds Eye Pictures, Falconer Pictures, y VMI Worldwide. Sus distribuidoras iniciales fueron Phoenicia Pictures y VMI Worldwide. Todas con gran experiencia en realizar películas mayormente de acción.

Dato: La llegada a Netflix de La hija del lobo la acercó a más audiencias, puesto que en el momento de su estreno hace 2 años, no tuvo la relevancia que ha cobrado en los últimos días en el gigante del streaming.

SEGUIR LEYENDO: