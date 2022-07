“La princesa”: Joey King interpreta a una heroína dura de matar en un film medieval a pura acción

Tráiler de "La princesa". (Star Plus)

Cuando en 1988 se estrenó Duro de matar (Die Hard), protagonizada por Bruce Willis y dirigida por John McTiernan, pocos imaginaron que se convertiría en una de las películas más influyentes de las décadas siguientes. Pero, ¿puede ser un film ambientado en el medioevo y protagonizado por una joven princesa un derivado de aquel film de acción ochentoso? La respuesta es sí, por supuesto. La princesa (2020) con Joey King como estrella central es justamente eso, o algo muy parecido. Es decir: una persona que en soledad debe enfrentarse a todo un grupo de enemigos en un espacio cerrado.

Joey King es la estrella central. (Star Plus)

Cuando una princesa (Joey King) se niega a contraer casamiento con el malvado Julius (Dominic Cooper), es secuestrada y encerrada en la torre más remota del castillo de su padre. El resentido pretendiente ha decidido quedarse con el reino a cualquier precio y la única forma de que la princesa lo evite es liberándose a sí misma y escapando de ese espacio vigilado como una fortaleza.

Claro que no es cualquier princesa. Ella ha sido entrenada en las artes del combate y conoce todas las formas posibles de defensa y ataque. Nadie cuenta con que la princesa sea la que rescate a la princesa. Claramente es un cambio de sentido de los cuentos de hadas, pero como dijimos antes es, por encima de todo, una película de acción. Si hay una heroína también debe haber una villana, nada menos que Olga Kurylenko, quien interpreta a una mujer con un dominio del látigo que produce terror en el lugar.

Es un largometraje sangriento y violento, pero por encima de todo busca entretener. (Star Plus)

El largometraje tiene una premisa muy básica y la acción empieza desde el primer minuto. Es un largometraje sangriento y violento, pero por encima de todo busca entretener con todas las peleas y armas posibles para la época. No tiene mucha verosimilitud, pero eso queda claro desde el comienzo y es tomarlo o dejarlo ahí. La idea está bien, pero debe quedar en claro que el presupuesto es algo limitado, por lo que algunos efectos se ven pobres. Todo está coreografiado con prolijidad y los actores principales son creíbles en sus roles. No es la primera heroína de acción, pero sí una que muestra una princesa muy joven en un rol completamente nuevo. La película está en Star Plus.

