“Avengers: The Kang Dynasty” será dirigida por Destin Daniel Cretton, el cineasta detrás de “Shang-Chi”

Jonathan Majors da vida a Kang, o también conocido como "El que permanece”, en el UCM.(Marvel Studios)

Tras anunciar el proyecto el sábado pasado, Marvel Studios avanza rápidamente en el desarrollo de Avengers: The Kang Dynasty y elige a su director. La secuela de la Avengers: Endgame (2019) llegará de la mano de Destin Daniel Cretton, el cineasta responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021), la película que introdujo al héroe chino dentro del Universo cinematográfico de Marvel.

La confirmación vino desde The Hollywood Reporter y no sorprende del todo desde que es habitual que la compañía cinematográfica fiche por un colaborador conocido para hacerse cargo de una producción a gran escala. Esta será la quinta entrega de la saga de los Vengadores y pertenece a la siguiente fase, puesto que la actual fase cuatro terminará con Black Panther: Wakanda Forever .

Logo oficial de "Avengers: The Kang Dynasty" revelado en la Comic Con 2022. (Marvel Studios)

Este universo cinematográfico se alista para presentar a Kang, interpretado por Jonathan Majors, como el próximo antagonista que será la razón por la que los Avengers volverán a reunirse. El personaje fue introducido en la primera temporada de Loki bajo el nombre de “El que permanece”, un misterioso ser cósmico que tiene el destino del universo en sus manos. Serán dos películas de gran presupuesto, la ya mencionada y Avengers: Secret Wars, que se podrán ver en 2025.

El anuncio del nuevo calendario del UCM fue anunciado por Kevin Feige en la Comic Con 2022, celebrada en San Diego, Estados Unidos. El presidente de Marvel Studios dio a conocer que la línea narrativa de Avengers no ha llegado a su fin luego del éxito de la Saga del infinito, la cual terminó en 2019 con Avengers: Endgame. Por ahora, se desconoce quiénes integrarán el elenco de la cinta, pero se entiende que algunos personajes como Iron Man, Black Widow o el Capitán América no aparecerán, y tendrán a nuevos legados en su lugar.

Destin Daniel Cretton y Simu Liu en el set de "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos". (Jasin Boland/Marvel Studios)

¿Quién es el director de Shang-Chi?

El salto de Shang-Chi a la pantalla grande fue abordado desde una perspectiva asiática, puesto que el poderoso guerrero es de origen chino y gran parte de su historia se desarrolló en la comunidad natal de su madre. El film se lanzó en cines en 2021 –posteriormente en Disney+– y recaudó 432 millones de dólares a nivel mundial, así como se ganó los elogios de los fans y la crítica especializada.

Destin Daniel Cretton fue la guía del actor Simu Liu en el proceso de la interpretación del personaje en el live-action y los resultados fueron más satisfactorios. El héroe chino finalmente tuvo su debut en el UCM y su aventura logró conectarse con la de otros rostros conocidos de Marvel, según se vio en la escena pos créditos.

La primera cinta de "Shang-Chi" se estrenó con éxito el año pasado. (Marvel Studios)

Avengers: The Kang Dynasty llegará a los cines de EE. UU. el 2 de mayo de 2025 , mientras que, Avengers: Secret Wars hará lo propio el 7 de noviembre de ese mismo año. Ambos títulos ayudarán a construir la trama principal de la fase cinco y la antesala de la seis. Previamente, veremos a Kang en la segunda temporada de Loki y en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, esta última será la que dé inicio a la quinta fase.

