Rodrigo Santoro por el estreno de “Sin límites”: “‘Estuve un año encerrado con mi esposa, mi hija y Magallanes”

Sin duda la historia detrás de la producción española, Sin límites, encontramos una fenomenal hazaña histórica que seguramente muchas personas, historiadores y demás quisieron apreciar un proyecto similar desde hace mucho. Prime Video lo hizo realidad y ya está disponible en su plataforma. Llegó de la mano de Patxi Amezcua como guionista, Simon West como director y el español Álvaro Morte junto al brasileño Rodrigo Santoro, quienes representaron a Elcano y Magallanes como figuras protagonistas.

Para el estreno, Infobae pudo conversar a solas con el actor Rodrigo Santoro, quien nos adentró un poco más en esta gran experiencia, desde su papel como Fernando de Magallanes en Sin límites. Esta miniserie épica de aventuras marinas e historia, está compuesta por seis episodios y se estrenó el 10 de junio. Está entre los consumos más fuertes de Prime Video del mes.

En agosto de 1519, capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla rumbo a las Indias. Tres años más tarde, solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron en la única nave que resistió el viaje, liderados por el marinero español Juan Sebastián Elcano. (Prime Video)

“El guion me llegó justo dos semanas antes del primer confinamiento de la pandemia. Apenas lo vi, pensé que la historia era fascinante. Luego me puse a leer un montón, puesto que, estuve un año encerrado con mi esposa, mi hija y Magallanes también, investigando como un loco, ya que no tenía mucho conocimiento de la historia. Así que, cuando empecé a investigar me pareció muy intrigante y a la vez increíble, por todo lo que ha pasado desde el principio, desde la preparación hasta el final; dentro de ello todos los tipos de obstáculos y cosas que sucedieron”, contó Santoro sobre su primera experiencia con la lectura del guion.

A Santoro le cayó muy bien interpretar a Magallanes, puesto que él considera que este fue un hombre muy complejo y aún hoy en día a pesar de tanto años, tiene una imagen muy controvertida. “La verdad es que hay opiniones diferentes; para unos es un héroe y para otros no”, dijo. Expresó además que, por ejemplo, para algunos portugueses es un traidor que se fue a España. “Pero yo en el proceso de investigación tuve la oportunidad de hablar con una historiadora española que me ayudó muchísimo e hizo algo increíble, me consiguió el testamento de Magallanes, lo que me ha dado un montón de información, donde el objetivo principal era humanizar este personaje que tiene esta imagen tan controvertida”.

¿Con qué características de tu personaje Magallanes te identificas?

“Creo que Rodrigo y Magallanes no nos parecemos mucho, pero tenemos una característica muy en común: es la persistencia; el no desistir por nada . Es muy difícil que yo desista de algo, porque yo creo que la vida no es tan larga como pensamos y yo quiero que la mía se maravillosa, extra ordinaria, entonces le doy mucho trabajo, mucha dedicación. Y Magallanes tenía esta característica”.

Según el actor portugués, Incluso justamente eso se lleva de Magallanes, puesto que con relación a tantos obstáculos y razones que tenía para rendirse, no lo hizo, por lo que logró descubrir ese importante paso que originó la revelación de que la tierra era redonda; una de las hazañas más importantes de la historia de la humanidad.

¿Con qué única palabra defines la serie Sin límites?

“Sin límites es fascinante. No hay otra palabra mejor palabra para definirla”.

¿Qué anécdotas tanto difíciles como divertidas te quedan para contar con respecto a Sin límites?

Dio a conocer el portugués que por la miniserie le quedan más historias difíciles que divertidas por contar, debido a que el rodaje de esta fue en medio de la pandemia, con muchas limitaciones (pruebas de covid todos los días, protocolos de seguridad extremos y contratiempos). Sin embargo, resalta que Sin límites fue una producción ambiciosa que contó con mucha gente. “Trabajamos en blue screen y hasta con un barco en el estudio, lo cual me parece desafiante para cualquier actor, donde se tuvo que usar mucho la imaginación, proyectar imágenes y convencer al espectador de lo que está pasando”, manifestó.

Contó además una anécdota bien particular debido a que se lastimó la rodilla izquierda mientras grababa una escena peleando. “Yo hago todos mis stands siempre que me dejen hacerlos; conmigo los dobles no trabajan, a mi me encanta poder hacerlas”, expresó. Lo curioso fue que leyendo entre todas sus cosas, descubrí que Magallanes en la batalla de Marruecos también se hirió la rodilla izquierda. Por lo que continuó: “Y yo traigo la cicatriz hasta hoy. Así que es uno de los recuerdos que me quedan de Sin límites y mi papel de Magallanes. Son las marcas de la victoria”.

Para Rodrigo Santoro, quien tiene mucha experiencia en producciones de peleas y batallas, Sin límites (uno de sus papeles representativos fue Jerjes en la película bélica y de acción, 300) fue súper desafiador psicológica y emocionalmente. “Pero teníamos claro que estábamos en algo grandioso. Y ahora estoy muy orgulloso y contento de hacer parte de esta gran producción”, finalizó.

