“Monsters at Work”: llega la segunda temporada

Adelanto de la segunda temporada de "Monsters at Work". (Disney Plus)

Mike y Sully estarán de vuelta con nuevas aventuras para los más chicos de la casa. Se trata de la segunda temporada de Monsters at Work y la noticia fue comunicada a través de la cuenta de Twitter de Disney Plus. “Próximamente: suficientes risas para alimentar a todo Monstrópolis. #MonstersAtWork ¡La temporada dos llegará a Disney Plus en 2023!”, así tuiteó la compañía la novedad para todos sus seguidores.

El anuncio oficial se llevó a cabo durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en el cual se dieron a conocer las ficciones que se sumarán al catálogo de Disney Plus a partir del año 2023.

La segunda temporada de "Monsters at Work" llegará en 2023 a Disney Plus. (Disney Plus)

La primera tanda de episodios se estrenó el año pasado y trajo de vuelta a los personajes del film de Pixar, Monsters Inc, estrenada en 2001. Lejos de desaparecer dentro de los proyectos de la factoría, la trama supo renovarse y conquistar a un nuevo público que se metió de lleno en esta fábrica que alimentaba sus máquinas con las risas de los niños. La segunda temporada estará dirigida por Bobs Gannaway y se estima que contará con las mismas voces de la primera que fueron interpretadas por grandes estrellas de la industria como Ben Feldman en el rol de Tylor, Mindy Kaling que le dio vida a Val Little, Billy Crystal, John Goodman, Henry Winkler que interpretó a Fritz, Lucas Neff en la piel de Duncan P. Anderson y Alanna Ubach que supo ser Cutter, entre otros.

La historia se centró en el personaje de Tylor Tuskmon, un joven monstruo salido de Monsters University que solo añoraba poder asustar a los niños (y no hacerlos reír). “Luego de que Tylor es reasignado temporalmente al equipo de instalaciones, debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados con la firme intención de convertirse en un monstruo bromista”, así era presentado el personaje de Tuskmon en un comunicado oficial de Disney.

Nuevas aventuras arriban a Monstrópolis. (Disney Plus)

Mientras aguardamos la llegada de la segunda temporada, bien se puede disfrutar de los primeros episodios en Disney Plus que nos invitan a zambullirnos en las aventuras dentro de Monstrópolis.

Algunas de las nuevas producciones que presentará la plataforma el año próximo incluyen la segunda parte de la serie Chip n’ Dale: Park Life, una nueva temporada de Mickey Mouse Funhouse y la tercera entrega de Spidey and His Amazing Friends.

SEGUIR LEYENDO: