Los estrenos de la semana en Star+ que debes ver: “Love, Victor”, “The Kardashians” y más

Víctor decidirá con quién quiere estar pero también irá más allá, para preguntarse quién quiere ser en esta temporada final. (Star Plus)

Junio es un mes repleto de estrenos para las distintas plataformas, y Star+ no es la excepción. Esta última semana, llegaron nuevos títulos de películas, series y documentales a su catálogo digital. Si te quedaste sin opciones para maratonear este fin de semana, revisa el listado de más abajo para conocer todo entre lo más reciente que ya se puede ver en el servicio streaming .

Love, Victor - Temporada 3

En los nuevos episodios, Victor tendrá una oportunidad con el chico de sus sueños, Benji, aunque primero deberá resolver otros asuntos en su vida personal. Mientras está en el proceso de continuar descubriéndose a sí mismo, llega otro muchacho que agita su corazón. ¿Hacia dónde se dirigirá en esta continuación? La tercera y última temporada del spin-off de Love, Simon se lanzó el 15 de junio.

La tercera tanda de episodios pone fin al spin-off de "Love, Simon". (Star Plus)

The Kardashians - Episodio 10

Las vidas de Kim Kardashian y sus hermanas, Kourtney y Khloe, dieron un vuelco en el último año. En medio de uno de los momentos en que la familia es sujeto de conversación para la prensa, el clan regresó a la pantalla chica con un nuevo reality que se estrena exclusivamente a través del formato streaming. Kris Jenner y sus otras hijas, Kendall y Kylie, también aparecen en esta producción. El más reciente capítulo de la temporada se lanzó hace unos días.

La familia Kardashian regresa a la TV con un nuevo reality show que explora sus facetas personales y profesionales. (Hulu/Star Plus)

Actividad paranormal: vínculos familiares

Se trata de la séptima entrega de la franquicia de terror. De acuerdo a la sinopsis oficial, la trama se resume así: “Una joven llamada Margot se encuentra en busca de averiguar lo que sucedió con su madre, quien desapareció hace unos años, hasta que descubre una verdad aterradora sobre el pasado de su ella”.

Una joven está intentando averiguar lo que sucedió con su madre, que desapareció hace unos años, hasta que descubre una verdad aterradora sobre el pasado de ella. (Paramount Pictures)

The Orville - Temporada 3 episodio 3

Seth MacFarlane, el creador de Padre de familia, sorprendió con una propuesta de ciencia ficción que también protagoniza en el rol de Ed Mercer, el capitán de la nave Orville. A lo largo de los episodios, la tripulación explora la Unión Planetaria, una alianza interestelar entre la Tierra y otros planetas del universo que rige desde el siglo 25. Por los atuendos y los escenarios que se muestran, está evidentemente inspirada en Star Trek. La tercera entrega está en emisión a través de Star+.

La ficción espacial es una creación de Seth MacFarlane, la mente detrás de "Padre de familia". (Star Plus)

Soprano: Sing or Die - Temporada 1

Esta serie documental se centra en el rapero de origen comoronense Soprano (Saïd M’Roumbaba), uno de los artistas más famosos de Francia y su enorme gira por diversos estadios de su país durante el verano de 2022.

La serie documental sigue el viaje de Saïd M'Roumbaba, más conocido como Soprano. (Star Plus)

Jiu Jitsu

Nicolas Cage integra el elenco de esta cinta de acción, artes marciales y ciencia ficción. Dirigida y co-escrita por Dimitri Logothetis, la historia se centra en Jake Barnes, un maestro de Jiu Jitsu que se niega a lucha contra Brax, una poderosa criatura alienígena. Cuando es herido de gravedad y pierde la memoria, es capturado por un escuadrón militar hasta que, cuando estos son atacados, es rescatado por un grupo de luchadores de este arte marcial que lo ayudarán a recuperar su fuerza y enfrentarse a dicha malvada fuerza para salvar el futuro de la humanidad.

Nicolas Cage actúa en esta película de ciencia ficción y artes marciales. (Star Plus)

Otros estrenos recién llegados a la plataforma Star+ son The Kardashians: A Robin Roberts Special, Amigos con derechos, temporada 9 de Million Dollar Listing: New York, Prometo no enamorarme, Culpable, La mujer de mis pesadillas, High Crimes, Rocketman, Stay, Men on a Mission (episodio 27) y el documental Lolo.

