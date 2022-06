La nueva serie turca sobre una presentadora de noticias que ha atrapado al público de Netflix

En la última semana, "Como vuela el cuervo" se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma. (Netflix)

En la última semana, Como vuela el cuervo (Kus uçusu) se ha posicionado en el Top 10 de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix. Se trata de una producción turca que utiliza el suspenso para abordar el mundo de la televisión y los programas de noticias, algo que ya habíamos visto antes en The Morning Show, de Apple TV+. En este caso, enfrenta dos posiciones dentro de el mismo entorno laboral: el de la presentadora experimentada y de la pasante con grandes ambiciones.

“ Una admiradora llega a trabajar para una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad ”, sostiene la sinopsis oficial de esta ficción creada por Meriç Acemi y dirigida por Deniz Yorulmazer.

Lale Kiran es una famosa presentadora de noticias que verá amenazado su puesto por una pasante. (Netflix)

Al comenzar la historia, nos topamos con lo que parecería ser la escena de un crimen, hay vidrios rotos y rastros de sangre. Mientras seguimos adentrándonos en la primeros minutos de Como vuela el cuervo, se nos revela que este crimen ocurrió en la casa de Lale Kiran (Birce Akalay), una de las conductoras de televisión más famosas de Turquía, y se observa el cuerpo sin vida de una mujer en el suelo. De pronto, la trama nos traslada al pasado, exactamente al momento en el que esta periodista está dictando una de sus clases en la universidad.

Así conocemos a Asli Tuna (Miray Daner), una gran admiradora de Lale que la intercepta en el baño para decirle que siempre ha sido una fanática de ella desde que era niña. “Persigue las noticias, no a la gente”, es la fría y escueta respuesta de la mujer, algo que provoca que la joven esté ahora totalmente determinada en hacer suyo ese puesto frente a las cámaras. Mediante su habilidad con las redes sociales, ella crea una invitación falsa que la llevará a convertirse en una becaria dentro de la cadena de televisión donde la periodista trabaja.

Asli Tuna es una habilidosa estudiante que buscará convertirse en el nuevo rostro de este programa de noticias. (Netflix)

The Other Side es el nombre del programa que Lale conduce bajo la producción de Kenan (İbrahim Çelikkol), quien también es una de las ex parejas que tuvo en los inicios de su carrera. Cuando ella realiza una entrevista a un disgustado trabajador de una fábrica, y se suscita un momento de terror: él le apunta con un arma en vivo y las cámaras no dejaron de transmitir el hecho. Esto sirve a Kenan para seguir promocionando el show en las redes sociales, pero que hace enojar a Selim (Burak Yamantürk), el esposo de Lale, por ser un intento desesperado de obtener rating que puso en riesgo la vida de ella.

A lo lejos, está Asli mirando atenta el drama que pone el foco nuevamente sobre Lale y siente envidia por esta repentina atención que recibe. Su plan será utilizar Twitter y las cuentas falsas en esta red social para crear una reacción contraria a lo que ellos esperaban: comienza a esparcir un rumor sobre que toda la situación fue montada y nada era real. Entre el melodrama propio de las producciones turcas y ambientada dentro de la esfera de los medios de comunicación, el título busca hacerse un lugar entre la narrativa del enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, la generación experimentada y la que vendría a “usurpar” su lugar.

Birce Akalay y Miray Daner protagonizan la serie turca "Como vuela el cuervo". (Netflix)

El reparto principal de Como vuela el cuervo está conformado por Birce Akalay, Ibrahim Celikkol, Irem Sak, Miray Daner, Defne Kayalar, Burak Yamanturk, Zafer Ergin y Muhammet Uzuner. La temporada de ocho episodios ha sido vista por 18.3 millones de horas en Netflix y estuvo en el Top 10 de 26 países del mundo . Con estas cifras ocupa el segundo lugar, por debajo de Entrevías, en el listado de lo favorito actualmente en el catálogo de series extranjeras.

