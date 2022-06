Otras series como “Peaky Blinders” para ver después de la temporada final

Los Shelby regresan por última vez en esta aclamada ficción histórica inspirada en hechos reales. (BBC One)

La sexta temporada de Peaky Blinders se lanzó en Netflix unos días atrás tras una larga espera por ver la conclusión de esta historia de gánsteres. La serie británica se convirtió en una de las favoritas de la plataforma streaming por su narrativa enmarcada por los enfrentamientos de las mafias y las disputas por el poder durante la segunda década del siglo 19. Si disfrutaste el viaje de Tommy Shelby, estas son otras producciones de televisión similares que podrías ver tras la última entrega.

Taboo

Del mismo creador Steven Knight en colaboración con Tom Hardy y su padre, el novelista Chips Hardy, esta ficción ambientada en el siglo 19 retrata la travesía de James Delaney (Hardy) en su regreso a Inglaterra tras más de una década en África. Con él, carga 14 diamantes robados, pero debe volver porque ha recibido la noticia que su progenitor ha muerto y la guerra contra Estados Unidos ha llegado a su fin. En Londres, él se verá enfrentado a la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales. Tiene una sola temporada de ocho episodios en Netflix .

La miniserie fue co-creada y protagonizada por el actor británico Tom Hardy. (Netflix)

Ozark

Este año, también se terminó una de los títulos más aclamados de Netflix. El drama estadounidense sigue a la familia Byrde, cuya vida cambió de la noche a la mañana cuando dejaron su rutina cotidiana en los suburbios de Chicago para forjar un peligroso negocio criminal en Ozark, una ciudad entre las montañas en Misuri. A través de las perspectivas de los personajes, se explora las dinámicas familiares, el capitalismo y el acecho de la mafia. Está protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner. Son cuatro temporadas .

La segunda parte de la cuarta y última temporada de "Ozark" se lanzó a finales de abril. (Netflix)

Boardwalk Empire

“Descubre el esquema de distribución de licor en los Estados Unidos durante la Ley Seca y la relación entre los contrabandistas y el poder”, apunta la sinopsis oficial de esta serie original de HBO. Con Steve Buscemi en el rol protagónico, la trama es una adaptación del libro Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City, escrito por Nelson Johnson. Se emitió por cinco temporadas y se puede ver en HBO Max .

Steve Buscemi dio vida a Nucky Thompson en esta ficción ambientada durante los años de Ley seca en Nueva Jersey. (HBO Max)

Godless

Michelle Dockery y Merritt Wever integran el elenco principal de esta miniserie del género western. Todo inicia cuando Roy Goode (Jack O’Connell), un forajido herido, se refugia en un tranquilo pueblo sin saber que su antiguo jefe, Frank Griffin (Jeff Daniels), irá tras sus pasos y aterrorizará el Lejano Oeste solo para encontrarlo y cobrar venganza por haberlo traicionado. Sin embargo, Alice Fletcher (Dockery) y Mary Agnes McNue (Wever) no permitirán que resurja el caos en este apacible lugar dominado por mujeres. Tiene siete episodios para ver en Netflix .

La miniserie cuenta con las notables actuaciones de Michelle Dockery y Merritt Wever. (Netflix)

Los Soprano

Este aclamado drama regaló a la audiencia una de las mejores historias de gánsteres y mafias en toda la historia de la pantalla chica. Creado por David Chase, el relato se centra en Tony Soprano, un mafioso de Nueva Jersey que lidia entre las situaciones de su hogar y de la organización criminal que lidera. James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Vincent Pastore, Steven Van Zandt y más estrellas conformaron el reparto. Las seis temporadas (la última se dividió en dos partes) están disponibles en HBO Max .

James Gandolfini protagonizó esta famosa serie de televisión en el papel de Tony Soprano, el líder de una peligrosa mafia. (HBO)

