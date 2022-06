Seis films que llegarán este año a Netflix con chances de disputar una estatuilla

"Blonde" y "Pinocho" se encuentran en esta lista. (Gettyimages)

Cada vez suenan más fuertes. Son títulos que tienen ese aroma a posibles premios y muchos de ellos los podremos ver próximamente en distintas plataformas. Les acercamos un repaso por aquellos films que tenemos que ver bien de cerca porque seguramente darán que hablar en lo que resta del año.

Blonde

Ana de Armas como Marilyn Monroe en la biopic "Blonde". (Netflix)

Una de las películas más esperadas es la biopic de Marilyn Monroe que preparó Netflix, llamada Blonde, protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dominik. Se trata de una adaptación del libro de Joyce Carol Oates, Blonde: una novela sobre Marilyn Monroe. Acompañan a la actriz, Adrian Brody en el rol de Arthur Miller, uno de los esposos de Monroe, Bobby Cannavale como Joe DiMaggio (otro de los maridos de la actriz), Caspar Phillipson como el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y Michael Masini como el actor Tony Curtis, entre otros.

Bardo

Alejandro González Iñárritu recibiendo su Oscar por "El renacido". Ahora presenta un nuevo film: "Bardo". (AP)

El director mexicano Alejandro G. Iñárritu presentará su film muy esperado que se verá en Netflix, llamado Bardo, en el Festival de Venecia en septiembre próximo. La película está protagonizada por Daniel Giménez Cacho y la argentina Griselda Siciliani, y relata la vida de un periodista y documentalista que regresa a su país (México) luego de una larga ausencia. “Alejandro es uno de los más grandes cineastas contemporáneos, además de ser uno de los principales visionarios de nuestra industria”, dijo en un comunicado Scott Stuber, Vicepresidente global de películas de Netflix y agregó: “Conozco a Alejandro desde hace mucho tiempo y, personalmente, estoy muy emocionado de por fin poder trabajar juntos y llevar esta película a las audiencias del mundo”.

White Noise

Adam Driver se vuelve a poner bajo las órdenes de Noah Baumbach (juntos filmaron "Historia de un matrimonio"). Ahora llegan con el film "White Noise". (REUTERS/Eduardo Munoz)

Es el nuevo proyecto de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) que se verá en la plataforma. Se basa en la novela homónima de Don DeLillo, una comedia negra que fue incluida en la revista Time como una de las mejores obras en inglés del siglo XXI. El film relata la vida de un profesor de historia llamado Jack Gladney, quien decide irse con su esposa y sus cuatro hijos de su ciudad por temor a un posible derrame químico que pueda matarlos. Está protagonizada por Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Greta Gerwig (Frances Ha).

The Swimmers

Yusra Mardini durante la clasificación a los Juegos Olímpicos. Su historia será contada en una película de Netflix. (REUTERS/Annegret Hilse)

Contará la historia de dos hermanas sirias refugiadas, Yusra y Sara Mardini, interpretadas por Manal y Natahlie Issa (también hermanas en la vida real). Dirigido por Sally El Hosaini (Babylon, My Brother the Devil), este film relata el caso verídico de estas chicas que huyeron en 2015 de Siria aventurándose en el Mar Egeo. Viajaban en un bote abarrotado de personas que no pudo con tanta carga. Así, las chicas junto a otros pasajeros, salvaron a quienes no sabían nadar para llegar a la costa. La película se centra en este hecho trágico y desgarrador, y de cómo Yusra logró participar en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 conformando el equipo de los refugiados.

The Wonder

Florence Pugh en el film de Netflix, "The Wonder". (Netflix)

Protagonizada por Florence Pugh (La Viuda Negra) y dirigida por el chileno Sebastián Lelio (Una mujer fantástica), The Wonder relata la vida de Lib Wright, una investigadora inglesa que debe viajar hasta un pueblo remoto en Irlanda en el año 1862. Allí investigará el caso de Anna, una niña de 11 años que dejó de alimentarse pero que se mantiene en óptimas condiciones. Se trata de un thriller psicológico que llegará en lo que resta del año.

Pinocho

La versión animada en stop motion de Guillermo Del Toro llegará a Netflix en diciembre del 2022. (Netflix)

El mexicano ganador de un Oscar, Guillermo del Toro, se pone al hombro un mega proyecto. Se trata de Pinocho, un musical animado filmado en stop motion. La película tiene previsto su estreno en diciembre de 2022 en Netflix. Pinocho cuenta con las voces originales de grandes talentos, incluyendo a Ewan McGregor como Pepe Grillo, David Bradley como Geppetto y la presentación de Gregory Mann como Pinocho. También participan con sus voces Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz y Tilda Swinton.

SEGUIR LEYENDO: