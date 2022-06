“The Last of Us”: primera imagen oficial de la serie de HBO con sus protagonistas

Primera imagen oficial con los protagonistas de "The Last of Us". (HBO)

The Last of Us es, sin dudas, uno de los videojuegos más importantes de este siglo y lo sigue demostrando con más anuncios. Ayer fue otra prueba de ello porque anunciaron una remasterización de su primer juego y aprovecharon para liberar la primera imagen oficial de los protagonistas: Bella Ramsey y Pedro Pascal.

Esto sucedió durante el evento de la industria de los videojuegos conocido como Summer Game Fest. Allí, contaron (en realidad se les filtró antes, pero estaba pensado de esa manera) que se viene una remasterización del primer The Last of Us para PlayStation 5. Pero eso no fue todo. Los fans de la saga estaban en un momento de éxtasis cuando apareció la primera imagen de la serie de HBO que adapta el videojuego.

Pedro Pascal y el elenco en el inicio del rodaje de "The Last of Us". (HBO)

En la primera imagen oficial se muestra a Joel y Ellie, Pascal y Ramsey respectivamente, en una de las clásicas situaciones de los personajes en el videojuego. Cabe destacar que ambos ya habían aparecido pero solo en imágenes del rodaje, no de las escenas de la ficción producida entre HBO y Sony. Según Neil Druckmann, director del juego de PlayStation, la fecha de debut de la serie “está más cerca de lo que creen”.

En la misma conferencia también aparecieron Troy Baker y Ashley Johnson, los encargados de poner voz e interpretar a Joel y Ellie en el videojuego de la empresa Naughty Dog. Esta vez no serán ellos los encargados de darle vida a estos personajes, pero se confirmó que sí serán parte de la serie en otros roles. Un movimiento estrictamente pensado para los fans.

"The Last of Us" no llegaría a la plataforma hasta el 2023. (HBO)

Aunque todavía falta un largo tramo para el debut de la serie, HBO empezará a liberar más información y la promesa de pronto contar la fecha de estreno. En febrero fue Casey Bloys, Chief Content Officer de la plataforma, quien se hizo cargo de la noticia del retraso: “The Last of Us no va a emitirse en 2022. Todavía están rodando en Canadá. Imagino que recién se podrá ver en el 2023″. Bloys también agregó que vio parte de los primeros episodios y que está “muy emocionado” por el progreso del proyecto. Al sitio Deadline le confesó: “Craig Mazin [guionista de la serie] hizo Chernobyl para nosotros, es un guionista y director fantástico. Lo que he visto se ve alucinante, así que estoy emocionado por ello, pero no será el 2022″.

Con un total de diez capítulos dirigidos por Craig Mazin y Neil Druckmann, la serie promete ser un verdadero fenómeno ya que tendrá la calidad asegurada de HBO y todo el enorme grupo de fans del videojuego. El resto del elenco también augura calidad en su realización: Nick Offerman (Bill), Jeffrey Pierce (Perry), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene) y Storm Reid como Riley Abel.

"The Last of Us", el videojuego. (Naughty Dog)

The Last of Us se estrenaría recién en el 2023.

SEGUIR LEYENDO: