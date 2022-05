Tres razones por las que debes ver “El año de mi graduación” en Netflix

Rebel Wilson da vida a una porrista que regresa a clases después de 20 años de haber quedado en coma. (Netflix)

Hasta la fecha, El año de mi graduación (Senior Year) ha sido vista por más de 62 millones de horas en la plataforma Netflix y ha ocupado por dos semanas el Top 10 de las películas de habla inglesa. No cabe duda que mucho de este efecto tiene que ver con la influencia de Rebel Wilson, una comediante y actriz de cine que es mayormente recordada por su rol como Gorda Amy/Patricia en la trilogía de Pitch Perfect.

“Una acrobacia fallida la dejó en coma durante 20 años. Ahora, tiene 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño: ser la reina del baile escolar”, sostiene la premisa sobre esta historia que cuestiona el ansiado deseo de la popularidad en la etapa escolar y lo que significan los días de gloria para alguien que no ha tenido una experiencia más allá de los pasillos de la escuela. La cinta está dirigida por Alex Hardcastle en base a un guion escrito por Andrew Knauer, Arthur Pielli y Brandon Scott Jones.

La actriz australiana cautiva con su protagónico en esta comedia. (Netflix)

Un protagónico que recae solo en Rebel Wilson

La actriz australiana inició su carrera actoral con un papel recurrente en la comedia Pizza, emitida por siete temporadas, pero no fue hasta que se le acreditó un rol en Damas en guerra (2011) que comenzó su ascenso a la fama. Su gran momento se dio en Pitch Perfect (2012), donde compartió elenco con otras estrellas como Anna Kendrick y Brittany Snow a lo largo de tres entregas. En 2019, actuó junto a Anne Hathaway en Maestras del engaño; fue dirigida por el oscarizado Taika Waititi en Jojo Rabbit; y deslumbró con la comedia ¿No es romántico?

Sin embargo, esta vez, su interpretación como Stephanie Conway en El año de mi graduación le permite desenvolverse en solitario en un protagónico que carga con muchos sentimientos encontrados al ser una mujer que se quedó congelada en el tiempo. Antes, una joven popular y carismática porrista en la secundaria, y hoy, una adulta fracasada que no ha vivido absolutamente nada por haber quedado en coma durante dos décadas. Ella tendrá el apoyo de nuevos amigos, pero tendrá que encontrar por sí misma su propio camino hacia el futuro.

La película retrata las dificultades para adaptarse de este personaje que se hizo mayor, pero perdió gran parte de su vida. (Netflix)

El choque cultural y tecnológico entre dos épocas

La ficción también nos lleva a un viaje del año 2002 hasta el presente 2022. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad en todo ese tiempo? Principalmente, Stephanie tendrá que aprender cómo utilizar una red social –especialmente, Instagram– y verá que el mundo juvenil ahora no solamente hace saber su rivalidad en el escenario de la escuela, sino también de forma virtual. Además, ¿se imaginan un mundo donde Britney ya no suena todo el tiempo en la radio? Para quien vivió sus mejores años de juventud a comienzos de este siglo, sería una total pesadilla.

Una comedia con estrellas de este género

Con Rebel Wilson como la gran estrella de El año de mi graduación no harán falta las risas, pero está claro que el director tuvo la intención de incluir a otros artistas de este estilo para elevar mucho más la dosis de diversión. Así es como vemos un elenco que lo completan Sam Richardson (Veep y The Afterparty), Zoë Chao (Love Life), Justin Hartley (This is Us y La Navidad de las madres rebeldes), Chris Parnell (Saturday Night Live) y Mary Holland (Happiest Season). Y por último vemos brillar a la actriz Angourie Rice (Spider-Man y Mare of Easttown) como la versión joven de la protagonista.

Actualmente, "El año de mi graduación" se encuentra entre lo más visto de la plataforma. (Netflix)

El año de mi graduación estrenó el 13 de mayo en el catálogo de Netflix.

