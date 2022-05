“Stranger Things”: resumen de las tres temporadas antes de la llegada de los nuevos episodios

El estreno de la primera parte de la cuarta temporada está cerca, y vienen nuevas y aterradoras experiencias. (Netflix)

La esperada cuarta temporada de Stranger Things llegará a Netflix este viernes cuando se estrenen sus primeros siete episodios, mientras que los dos últimos estarán disponibles el 1 de julio en la plataforma.

La tercera entrega se estrenó en julio de 2019, hace ya casi tres años, por lo que es muy probable que nos hayamos olvidado de ciertas líneas argumentales de la serie. Stranger Things fue creada por Matt y Ross Duffer y la vimos por primera vez en 2016. El impacto que generó en los consumidores fue extremo y todos aguardaban por una segunda entrega que llegó al año siguiente, en 2017. Por eso viene bien un repaso por las temporadas anteriores antes de sumergirnos de lleno en la nueva entrega. (ATENCIÓN SPOILERS).

Un poco de la primera temporada de "Stranger Things". (Netflix)

En la primera tanda de episodios, ambientada en la Indiana de 1983, un niño se desvanecía como si nada ante los ojos de los espectadores. Se trataba del entonces pequeño Will Byers (Noah Schnapp), que generaba la alerta de su madre Joyce (Winona Ryder) y su hermano Jhonathan (Charlie Heaton). Intentando encontrar respuestas a la desaparición del pequeño, Joyce deberá convencer a la policía local de que el niño sigue con vida en un submundo, el “otro lado” (Upside Down). Fuerzas sobrenaturales que involucran a experimentos secretos del gobierno harán que aparezca en el grupo de amigos de Will, una niña muy particular, Eleven (Millie Bobby Brown), que tiene poderes especiales para enfrentar al mal.

Así, Eleven formará un gran vínculo con Mike Wheeler (Finn Wolfhard), de quien se enamora, y también con Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). Juntos unirán las fuerzas necesarias para rescatar a su amigo, mientras su madre se comunica con Will a través de un abecedario creado con luces navideñas. Con la ayuda del sheriff Jim Hopper (David Harbour), quien al principio se muestra incrédulo, lograrán iniciar una verdadera búsqueda.

Resumen de la segunda temporada de "Stranger Things". (Netflix)

La segunda temporada por su parte se ubicó temporalmente un año después de los sucesos acontecidos en la primera tanda de episodios. Así, ya en octubre de 1984, las cosas parecen estar en calma en Hawkins, ya que Will fue finalmente rescatado de los poderes del Demogorgon, monstruo del “otro lado”. Pero la paz dura poco ya que una nueva criatura acecha al pueblo. Se trata de una entidad mayor y más siniestra que sigue amenazando a todos los que han llegado vivos a esta temporada. Hasta el momento nadie sabe sobre el destino de Eleven que fue albergada en secreto con Hooper (todos pensaban que estaba muerta).

Así fue la tercera temporada de "Stranger Things". (Netflix)

Ya en la tercera temporada nos encontramos en pleno verano. Los chicos ya crecieron y están experimentando los primeros pasos en el amor. La aparición de un nuevo centro comercial es la atracción más grande de Hawkins. Pero un nuevo monstruo volverá atacar desde el submundo y su primera víctima será Bill Hargove (Dacre Montgomery), el guardavidas hermano de Max (Sadie Sink), otra de las amigas de Eleven y los chicos.

En esta temporada no sólo enfrentan a una nueva criatura, sino que encuentran resistencia en un grupo armado ruso que desea reabrir el Upside Down. La base de operaciones está ubicada justo debajo del centro comercial donde venden helados Steve Harrington (Joe Keery) y Robin Buckley (Maya Hawke). La tercera temporada finaliza con la destrucción del monstruo (que le cuesta a Eleven perder sus poderes) y con la supuesta muerte de Hopper cuando Joyce cierra el portal definitivamente. Así es como Joyce, Will y Jonathan se mudan de Hawkins para empezar una nueva vida sin Hopper. ¿Pero murió realmente? Todos sabemos que no, menos ellos.

David Harbour es Jim Hopper, y volverá en esta temporada, aunque muchos pensaban que estaba muerto. (Netflix)

Así está el panorama antes de que llegue la cuarta temporada este viernes 27 de mayo cuando se estrenen los primeros 7 capítulos de Stranger Things. ¿Volverá Eleven a convertirse en la heroína de Hawkins?

SEGUIR LEYENDO: