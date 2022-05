Jude Law protagonizará la nueva serie de “Star Wars” desarrollada por Jon Watts

El actor protagonizará "Star Wars: Skeleton Crew", la próxima ficción ambientada en el universo de la saga galáctica. (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Tras darse a conocer nuevas noticias sobre The Mandalorian y otras producciones de Star Wars, finalmente se reveló el protagonista y el título oficial de la serie de Jon Watts. Con Jude Law liderando el elenco, el cineasta detrás de la trilogía moderna del Hombre araña nos presentará Star Wars: Skeleton Crew en 2023 a través de Disney+, así fue anunciado durante el primer día de la Star Wars Celebration.

La ficción televisiva es una creación de Watts en colaboración con Christopher Ford, guionista de Spider-Man: de vuelta a casa, y se centrará en un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentan encontrar su camino a casa en la era de la Nueva República . Los rumores en torno a este proyecto datan desde varios meses atrás, puesto que, fue en abril de este año que se tanteó el fichaje del famoso actor británico en la prensa especializada.

El anuncio fue revelado oficialmente en el primer día de la Star Wars Celebration. (Disney Plus)

La temporada comenzará a filmarse en verano de Estados Unidos (entre junio y septiembre), y tendrá a bordo a dos conocidos de la franquicia, Jon Favreau y Dave Filoni, como productores ejecutivos. Por el momento, no se conocen más detalles sobre el personaje principal, al que dará vida Law, o si es que esta historia tendrá una conexión con otras narrativas del mismo universo.

En un primer reporte de Vanity Fair sobre lo nuevo de Jon Watts, en ese entonces bajo el nombre clave de Grammar Rodeo, se le describió de forma muy similar a una película clásica de aventuras al estilo coming-of-age ambientada en los años 80 por Amblin (la productora de Steven Spielberg). En definitiva, Star Wars: Skeleton Crew será algo completamente innovador en referencia a lo que ya se ha visto antes.

Por su parte, Jude Law suma otra franquicia de gran alcance a su filmografía, después de dar vida a Albus Dumbledore en Animales fantásticos, las precuelas de Harry Potter, y actuar en Capitana Marvel en el papel del antagonista. Además, en otra aventura para Disney, la estrella de 49 años interpretará al Capitán Garfio en el live-action Peter Pan & Wendy que se estrenará próximamente.

Jon Watts, director de la última trilogía de "Spider-Man", está detrás del proyecto original para Disney+. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El universo de Star Wars crece en la pantalla chica

No hay duda de que el auge de Star Wars en la televisión no habría sido posible sin el éxito que atrajo The Mandalorian, la primera serie en acción real de esta franquicia que se lanzó por Disney+ (específicamente en el momento clave cuando este servicio streaming debutó en EE.UU. y otros países del mundo). Tras el estreno de la segunda temporada, se dio pie a un segundo título, El libro de Boba Fett, y más tarde a otro más que se centraría en la Jedi Ahsoka.

Este 27 de mayo, Obi-Wan Kenobi dejó ver sus dos primeros episodios en la plataforma con el esperado retorno de Ewan McGregor como el Caballero Jedi que fue mentor de Anakin Skywalker. Y en poco tiempo, tendremos también de regreso a Diego Luna en Andor, un spin-off de Rogue One. Así es como Star Wars: Skeleton Crew se suma a este ambicioso listado de aventuras ficticias que llegarán desde una galaxia muy, muy lejana.

