Ya puedes ver el tráiler de la temporada final de “Love, Victor”

Víctor decidirá con quién quiere estar pero también irá más allá, para preguntarse quién quiere ser. (Star Plus )

Hace pocas horas a través del canal de Youtube, Star+ sacó a la luz el avance oficial de Love, Victor, en su temporada final. Para entrarlos en contexto, durante la segunda entrega, Victor tuvo que afrontar las consecuencias de haberse presentado al mundo tal como es, mientras trataba de mantener la relación con su novio Benji. ¿Qué podremos ver en la siguiente?

Desde que Love, Victor salió al aire, ha sido tan exitosa y aclamada por la crítica que, desde que su segunda emisión terminó, los seguidores de esta historia han estado en vilo esperando por la tercera. Ahora en el tráiler, podemos ver a Victor junto a Benji. “¿Podemos volver a ese momento perfecto y empezar de nuevo?”, le pregunta Victor, y es entonces cuando recibe una contrapregunta de Benji, quien lo cuestiona respecto a si está seguro de que no existe nada entre él y Rahim.

Una de las primeras imágenes de "Love, Victor" en su temporada final. (Star+)

“Había algo entre nosotros, pensé que éramos amigos pero las cosas se volvieron confusas”, le responde Victor.

Como es sabido, la nueva y final temporada número 3 tiene su lanzamiento programado para el próximo 15 de junio , que nos dará a conocer que, para que Victor tenga una oportunidad con su amor, Benji, tendrá primero que resolver todos los problemas que lo persiguen, y necesita hacerlo solo. Sin embargo, a Victor lo invade una gran duda, pues no sabe si está listo para continuar con su vida.

Michael Cimino es Victor Salazar y George Sear es Benji en "Love, Victor". (Star+)

No obstante, en los caminos de la vida, esta no deja de sorprenderlo (a Victor), pues de la manera menos esperada llega a su entorno un chico que parece hacerlo emocionar. ¿Qué pasará con ese nuevo allegado a la historia? Es esta ahora otra razón para no perderse lo que viene.

“Ser valiente no es no tenerle miedo a tener miedo, porque muchas veces lo que más nos asusta es también lo más importante. Cómo reconocer a quién amamos o quiénes somos”. Con este inspirador mensaje de Victor es finalizado el tráiler, mensaje que seguramente quedará grabado en la mente y el corazón de todos.

