¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “Love, Victor”?

Cerca del final de la escuela secundaria, Victor (Michael Cimino) se decide a finalmente comprender y abrazar su sexualidad. (Star Plus)

Justo en el momento de éxito de Heartstopper, para todos los adolescentes y jóvenes llega con su tercera temporada Love, Victor, en Star+. La serie cuenta la historia de un adolescente que llega a una escuela nueva secundaria, Creekwood High School, y emprende un viaje de autodescubrimiento, entre otras cosas de su sexualidad. La primera temporada, en 2020, tuvo tanta aceptación que la producción fue renovada para una segunda, que se estrenó en 2021. Se acaba de anunciar que la tercera se estrenará el 15 de junio y tendrá ocho episodios.

Esta comedia romántica adolescente, inspirada en el mismo mundo que la película Love, Simon, fue creada por los showrunners de This Is Us, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes escribieron el guión del largometraje de 2018. La gran diferencia que separa a Victor Salazar de Simon Spier es la identidad cultural: la familia de Víctor, que se acaba de mudar a Atlanta, une puertorriqueños y colombianos. Pero las experiencias de vida —los retos en casa, su orientación sexual— unen a los dos personajes.

El actor que interpreta a Victor, Michael Cimino, es un joven de 22 años con ascendencia italoalemana y puertorriqueña. (Star+)

La segunda temporada siguió a Victor mientras gestionaba las consecuencias de haberse presentado al mundo tal como es, mientras trata de mantener su relación con Benji, que se tensa en múltiples ocasiones. Muchas veces se debe a la familia de Víctor; otras, a un posible interés amoroso distinto.

¿Con quién se quedará Victor? Eso lo descubriremos en esta próxima entrega, que será la final. Víctor decidirá con quién quiere estar pero también irá más allá, para preguntarse quién quiere ser. Con sus planes para la juventud, cuando termine la escuela, Víctor enfrentará decisiones que tendrán impacto en su futuro.

A partir de su largometraje "Love, Simon", los showrunners de "This Is Us", Isaac Aptaker y Elizabeth Berger crearon "Love, Victor". (Star+)

Michael Cimino (actor de 22 años) encarna a Victor. En el elenco principal lo acompañan Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez y Ana Ortiz.

En pleno éxito de "Heartstopper", para todos los adolescentes y jóvenes llega la tercera temporada de "Love, Victor". (Star+)

Algunos detalles que aún no sabías de la serie

- Para interpretar mejor a los personajes, la mayoría de los actores pasaron días acompañando las rutinas y conversando con personas que vivieron experiencias similares.

- Aunque Simon solo aparece en un episodio, Víctor le ha enviado mensajes a lo largo de la serie.

- La famosa actriz y drag queen Katya Zamolodchikova, quien participó en el reality RuPaul’s Drag Race, aparece en una escena en el episodio ocho de la primera temporada.

