“Riverdale”: la serie se prepara para su final

Los chicos de "Riverdale" se despiden de la serie luego de la séptima temporada. (The CW)

En medio de varios anuncios sobre cancelaciones desde la productora CW, entre las que se encuentran las ficciones Legends of Tomorrow (finaliza luego de 7 temporadas), Batwoman, Naomi, Legacies (con 4 temporadas en su haber), Dynasty (termina después de 5 temporadas al aire), Charmed, Roswell, New Mexico, In The Dark, y 4400, llega otra noticia que seguramente amargará a más de un fan: Riverdale finalizará en la séptima temporada.

La serie tiene hasta la fecha 100 episodios emitidos y fue una de las series de CW que logró mantener altos números de audiencia durante sus temporadas. La ficción basada en Archie Comics, contó con Roberto Aguirre-Sacasa y Greg Berlanti como showrunners y productores centrales de la serie, y abordó temáticas amplias como crimines, drogas y sexo en la localidad de Riverdale. Un pueblo en apariencia tranquilo que guarda en sí muchos misterios e hipocresía. La serie logró convertirse en un ícono pop que logró captar la atención de los más jóvenes que convirtieron en estrellas a los protagonistas.

La serie se convirtió en un ícono de la cultura pop y sus jóvenes actores ahora son grandes estrellas. (The CW)

El presidente y director ejecutivo de CW, Mark Pedowitz, afirmó durante una conferencia de prensa sobre programación y estrategias de la señal, que están satisfechos con la idea de finalizar la serie. También se refirió a la cantidad de capítulos que tendrá la última entrega: “Todavía no hemos anunciado cuántos episodios tendrá. Pero no creo que sea una temporada más corta. Soy un gran creyente de darles un final apropiado a las series que han tenido carreras largas”. Las temporadas anteriores han contado con entre 19 y 22 episodios.

El reparto está compuesto por KJ Apa en el rol central de Archie, Lili Reinhart que interpreta a Betty, Camila Mendes por su parte le da vida a Veronica, Cole Sprouse que interpreta a Jughead, Madelaine Petsch en el rol de Cheryl, Mädchen Amick es Alice, Charles Melton le da vida a Reggie y Vanessa Morgan a Toni. Recordemos que formó parte del elenco el recordado actor de Beverly Hills: 90210, Luke Perry, quien interpretó al padre de Archie hasta 2019 cuando falleció luego de que sufriera un ACV.

Camila Mendes, una de las estrellas surgidas de "Riverdale". (REUTERS/Monica Almeida)

Durante la misma exposición sobre la programación, Pedowitz también se refirió a cómo fueron pensando este adiós: “Tuvimos una larga conversación con Roberto (Aguirre-Sacasa) y vamos a tratar el programa como se merece. Fue una estrella icónica de la cultura pop, y queremos asegurarnos de que salga bien y esa es la decisión. Creo que siete años es la cantidad correcta y queremos hacer lo correcto. Eso es algo personal. Quiero hacer lo correcto para el espectáculo ”.

Riverdale es un producto salido de la factoría Berlanti Productions que logró asociarse con Warner Bros. Television y CBS Television Studios para lograr la transmisión. Los productores ejecutivos incluyen a los mencionados Aguirre-Sacasa y Greg Berlanti, más Sarah Schechter y el editor y director ejecutivo de Archie Comics, Jon Goldwater.

