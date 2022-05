11 películas de terror para maratonear en Netflix

Películas de terror para maratonear en Netflix. (Netflix)

¿Estás deseando desde hace mucho tener una maratón de terror y miedo? Si estás aquí es porque aún no has encontrado lo que quieres ver. Así que, gracias a nosotros ya no tienes que esperar más. En Qué puedo ver te recolectamos las más espeluznantes, y al mismo tiempo, memorables producciones en Netflix para que cumplas tu deseo.

Midsommar

En Midsommar, una pareja americana que no está pasando por su mejor momento, visita a unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea apartada de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol nunca se pone, se va tornando de a poco en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

Midsommar es una película estadounidense-sueca de folk-terror de 2019, escrita y dirigida por Ari Aster. Es protagonizada por Florence Pugh (Mujercitas, 2019), Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper y Ellora Torchia.

El orfanato

"El orfanato" cuenta con las actuaciones de Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Geraldine Chaplin y Mabel Rivera. (Warner Bros.)

El orfanato se centra en la vida de Laura, quien se instala con su familia en el orfanato en el que creció de niña. ¿Su propósito? Abrir una residencia para niños discapacitados. Sin embargo, el entorno de la antigua y gigante casa despierta la imaginación de su hijo, que empieza a dejarse arrastrar por la fantasía. Los juegos del niño asustan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza su familia.

Es una película española de 2007, dirigida por J.A. Bayona.

La bruja

Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. (Universal Pictures)

La bruja se ambienta en Nueva Inglaterra de 1630, donde una familia de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias y opiniones de los oriundos, está dominado por el mal. Un día, el hijo más pequeño de dicha familia desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros: un estrago oscuro y sobrenatural les acecha en el bosque cercano.

Una película de los Estados Unidos, de 2015, dirigida por Robert Eggers. Protagonizada por Anya Taylor (Gambito de Dama, 2020), y la acompañan: Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw y Lucas Dawson.

His House (Su casa)

"His House", película que tiene dentro de su elenco a Sope Dirisu, Wunmi Mosaku, Matt Smith, Javier Botet y Emily Taaffe. (Netflix)

Su casa cuenta sobre el terrible proceso de adaptación de una pareja de refugiados de Sudán (el cual es un país arrasado por la guerra) que trata de sobrevivir en un pequeño y remoto pueblo de Inglaterra, hasta que descubren que, en la casa asignada, que tiene un ambiente escalofriante y lúgubre, les espera un peligroso mal bajo la superficie; lo que convierte su vida en una pesadilla.

Película del Reino Unido del año 2020, dirigida por Remi Weekes.

El cadáver

"El cadáver", protagonizada por Gitte Witt, Thomas Gullestad, Thorbjørn Harr y Gjermund Gjesme. (Netflix)

Luego de una tragedia nuclear, una carreta ambulante anuncia una representación teatral en la que se promete espectáculo y una cena a los espectadores. Entre ellos se encuentra una actriz, Leonora, acompañada de su esposo, Jacob y su joven hija Alice; quienes se refugian en un edificio en ruinas. Pero, para salir de su rutina, un día deciden asistir a dicho espectáculo de “teatro” que ofrece entretención y también comida. Evento no común que se realiza en un hotel y ahí deben recorrer el lugar presenciando diferentes escenas, las que cada vez se ponen más macabras y tenebrosas.

Es una película noruega del año 2020, dirigida por Jarand Breian Herdal.

