Habrá nueva serie de “Star Wars” del director Jon Watts: conoce los detalles

Jon Watts, director de "Spider-Man: No Way Home". (REUTERS)

A inicios de este 2022 se escuchó que, por primera vez, Jon Watts, director de Spider-Man en las versiones que interpreta el actor británico Tom Holland, estaba rondando alrededor de una serie de televisión de Star Wars en Disney+. Sin embargo, hasta hace poco se confirmó la noticia, gracias a un informe de Vanity Fair, y, al respecto, Lucasfilm (productora encargada) no ha dado detalles sobre la historia en la que se basará la trama de dicho proyecto.

Otro de los detalles confirmados fueron que la serie se está desarrollando bajo el nombre en clave de Grammar Rodeo, el cuál haría “una referencia a un episodio de Los Simpsons en el que Bart y sus compañeros de colegio roban un coche y se escapan durante una semana, utilizando un falso evento educativo como excusa”.

Tom Holland y Jon Watts, de "Spiderman: No Way home". (REUTERS)

“La serie tiene lugar durante la reconstrucción posterior a El retorno del Jedi que sigue a la caída del Imperio, al igual que The Mandalorian; no obstante, su trama sigue siendo un secreto. ” Fue ese otro de los enunciados confirmados por Vanity Fair. Se dio a conocer también que un anuncio de casting ha pedido cuatro niños para el proyecto, entre los 11 a 12 años. Además, dentro de Lucasfilm, la serie se describe como una versión galáctica de las antiguas películas de aventuras de Amblin Entertainment de los años 80.

Como se mencionó anteriormente, la ficción está creada y producida ejecutivamente por el director Jon Watts, acompañado del guionista Chris Ford (quien hizo Spider-Man: Homecoming para Marvel). Watts terminó hace muy poco su trilogía de Spider-Man protagonizada por Holland con Spider-Man: No Way Home y, esta serie se uniría a Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, la tercera temporada de The Mandalorian y Andor en la próxima programación en pantalla de Lucasfilm para Star Wars.

Jonathan Watts es un director, productor y guionista estadounidense. Es conocido por haberse encargado de dirigir las películas de superhéroes Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home. (SensaCine)

¿Cómo se llegó a la confirmación de la serie de Star Wars por parte de Watts?

En un comunicado Watts expresó: ”Hacer tres películas de Spider-Man fue una experiencia increíble que me cambió la vida. Estoy eternamente agradecido por haber formado parte del Universo Cinematográfico Marvel durante siete años. Tengo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos y ahora no puedo esperar a ver cómo se da vida a la increíble visión de Los Cuatro Fantásticos”.

Cabe mencionar que, de forma inesperada, el mes pasado se reveló que el director había dejado de dirigir la próxima película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel. Además que continuaría escribiendo y dirigiendo otras producciones de las que harían parte George Clooney y Brad Pitt en relación con HBO Max.

