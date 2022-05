Se reveló la fecha de estreno de la cuarta temporada de “Un lugar para soñar”

Pronto llega la cuarta temporada de "Un lugar para soñar". (Netflix)

Llega la esperada cuarta temporada de uno de los dramas románticos más exitosos de Netflix. Un lugar para soñar (Virgin River) cuenta la historia de amor entre Melinda Mel Monroe, interpretada por Alexandra Breckenridge (This is Us) y Jack Sheridan (Martin Henderson). Ambos viven en un lugar soñado como Virgin River, al norte de California, y cada uno arrastra su dolor personal mientras surge el amor entre ellos.

La serie comenzó en 2019 y conquistó a la audiencia mundial. Cada temporada terminó con un cliffhanger que invitaba a seguir mirando la siguiente; así fue como en el final de la tercera entrega Mel le hizo un impactante anuncio a Jack.

(Atención, spoilers a continuación)

Martin Henderson interpreta al buenazo de Jack Sheridan en "Un lugar para soñar". (Netflix)

Mel está embarazada pero, según le dijo a Jack, no sabía si él era el padre del bebé o si se trataba del resultado de una fertilización asistida con material biológico de su difunto esposo, Mark. En todo caso, esta cuarta temporada comienza llena de optimismo porque hacía años que Mel anhelaba ser madre y Jack apoya su sueño. Sin embargo, la emoción que él siente no impide que la cuestión de la paternidad siga atormentándolo.

Todas estas cuestiones serán resueltas a partir del 20 de julio, cuando se estrene esta cuarta temporada, que traerá 12 nuevos episodios.

“Jack y Mel, su amor y su compromiso mutuo, eso no va a cambiar. Lo que él siente hacia ella no cambia”, afirmó la showrunner de la serie, Sue Tenney, a Entertainment Weekly y agregó: “A su alrededor suceden circunstancias, y las reacciones y el modo en que la pareja lidia con ello serán abordadas en esta temporada”.

Virgin River, un lugar bello para que florezca la historia de amor de Jack y Mel. (Netflix)

Pero esta nueva entrega no solo se va a centrar en Mel y Jack sino en el resto de las tramas que quedaron en suspenso en la tercera entrega. Uno de los personajes que regresa a paso firme es el de Hope, interpretado por Annette O’Toole, la esposa de Doc, un personaje ausente en la tercera temporada porque la actriz decidió aislarse por la pandemia. Pero en el último episodio nos enteramos que su personaje sufrió un accidente que la dejó en coma, y en los nuevos capítulos indagarán en las consecuencias de los efectos psicológicos que les ha causado, a Hope y a Doc, el daño cerebral que ella ha sufrido.

“Seguimos adelante con la recuperación”, amplió Tenney. “Siempre nos apegamos a los parámetros, médicamente hablando, pero también sabemos lo que nos gusta hacer: historias complicadas emocionalmente y basadas en el drama”.

Doc (Tim Matheson) y Hope (Annette O'Toole), quien regresa a la serie, enfrentarán la recuperación de ella. (Netflix)

También se seguirá de cerca el rol de Brie (Zibby Allen), quien decide quedarse en Virgin River para defender a Brady (Benjamin Hollingsworth), implicado directamente en el disparo que recibió Jack al final de segunda temporada. Así Brie tendrá que enfrentarse al detective del caso, Mike (Marco Grazzini), mientras intenta dilucidar el rol del criminal Calvin (David Cubitt).

Completan Un lugar para soñar los personajes de Preacher (Colin Lawrence), quien finalmente comenzará una nueva relación amorosa; Doc (Tim Matheson), Christopher (Chase Petriw), Paige (Lexa Doig), Lizzie (Sarah Dugdale), Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) y Dan (Ben Hollingsworth), entre otros.

