“El final de todo”: una segunda oportunidad para este film apocalíptico protagonizado por Forest Whitaker y Theo James

"El final de todo": esta película apocalíptica atrapó a la audiencia del streaming a cuatro años de su estreno en cine.

El final de todo (How it Ends) se estrenó en cine en el año 2018 y sólo llegó a Netflix este año. El film dirigido por David M. Rosenthal (A Single Shot, Alucinaciones del pasado 2) relata los efectos que provoca una misteriosa catástrofe que va a convertir a los Estados Unidos en una zona de guerra. La narración toma como punto de partida a la pareja de Will Younger (Theo James, Sanditon) y Samantha Sutherland (Kat Graham, The Vampire Diaries) que están en Chicago para visitar al padre de la novia, Thomas, interpretado por Forest Whitaker (El último rey de Escocia).

Will y Samantha están esperando su primer hijo pero optan por no contarle la buena nueva a Thomas, que no ve a Will con buenos ojos. Más allá de este conflicto familiar, la tragedia apocalíptica no tardar en llegar a la trama. Sam debe abandonar la ciudad y se comunica con su novio a la distancia y logra decirle que sucede algo malo antes de que se corte la llamada. Will se unirá a Tom para poder encontrar a Samantha en medio del caos de un sismo que azota al país.

Theo James interpreta al joven abogado Will, que en medio del caos deberá encontrar a su novia Sam, embarazada. (Netflix)

De esta manera la película se mete de lleno en la sensación de fin del mundo, que tan bien han funcionado durante años. La idea de que nuestro planeta se convierta en un lugar inhabitable, lleno de peligros, donde la naturaleza pide a gritos que la respeten, forma parte de este género que, en algún punto, busca generar consciencia. Explosiones de volcanes, mares que retroceden y un campo magnético desde el centro de la Tierra que parece enloquecer, son algunas las tragedias que veremos a lo largo de los 113 minutos que dura el film.

Independientemente de este planteo, El final de todo recurre también al suspenso más asociado a un thriller: hay una vuelta de tuerca hacia el final de la trama.

Forest Whitaker le da vida a Thomas, el padre de Samantha, la novia de Will que desaparece en medio del apocalipsis. (Netflix)

El caso de esta película es algo recurrente en el paso de la proyección al streaming: muchos films que logran ser muy populares en las plataformas, con muchas horas de visualización, previamente tuvieron un paso frustrado o muy poco alentador por las salas de cine. Así es como, cuatro años después de su estreno en la pantalla grande, El final de todo logró conquistar a una audiencia para la que no fue pensada inicialmente.

Aunque recibió las peores críticas de los especialistas y no logró una gran recaudación, su arribo a Netflix le dio el éxito que no esperaba. Cuenta con el guion de Brooks McLaren, que debutó con este trabajo. El resto del elenco lo componen Mark O’Brien (Halt and Catch Fire, El último magnate), Kerry Bishé (Narcos, Argo), Eric Keenleyside (Érase una vez, Fargo), RJ Fetherstonhaugh (21 Thunder, Wayward Pines) y Grace Dove (El renacido, El padre).

