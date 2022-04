Kristen Stewart protagonizará el thriller romántico “Love Lies Bleeding”

La actriz estadounidense se suma al nuevo proyecto de A24, la productora detrás de "Moonlight", "Midsommar" y más exitosos filmes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de su nominación a los premios Oscar por Spencer, la actriz estadounidense Kristen Stewart no deja de sumar innovadoras propuestas a su filmografía. Love Lies Bleeding, como se titula este nuevo proyecto, será dirigida por Rose Glass (Saint Maud) y se lanzará bajo el sello de la empresa cinematográfica A24 Films. Esta última es conocida por albergar aclamados filmes como Lady Bird, The Florida Proyect, Moonlight, Midsommar, El faro, La tragedia de Macbeth y más recientemente Everything Everywhere All at Once.

La película, que también será respaldada por Film4 y una división del canal británico Channel 4, es un thriller romántico ambientado en el mundo del fisicoculturismo. Glass escribirá el guion junto a Weronika Tofils, y según reveló The Hollywood Reporter, principalmente la historia pretende reflejar las extremas habilidades que se necesitan para las competiciones en este deporte mundial.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard)

Stewart dará vida a la amante protectora de una mujer fisicoculturista, cuya intérprete aún no ha sido anunciada . De acuerdo a la descripción emitida por las compañías involucradas en esta producción, el romance que se verá en pantalla estará “alimentado por el ego, el deseo y el sueño americano”. Esta no es la primera vez que la estrella de Crepúsculo se involucra en una producción LGTBQ+, de hecho, ya lo había hecho antes en la comedia Happiest Season (2020).

Love Lies Bleeding será lanzada mundialmente por A24, la compañía cinematográfica que acaba de lanzar este año X, una cinta de horror de Ti West; lo nuevo de Alex Garland (Ex Machina) que llevó el título de Men; y la que viene siendo lo más comentado de la última semana, Everything Everywhere All at Once, un film de acción y comedia negra dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Rose Glass es una directora y guionista británica que ganó notoriedad en la industria del cine con el lanzamiento de Saint Maud en el Festival Internacional de Cine de Toronto hace tres años. La trama de terror psicológico retrató la obsesión de una enfermera y devota de la fe cristiana con la salvación del alma de una bailarina jubilada diagnosticada con cáncer. Obtuvo 15 nominaciones en los British Independent Film Awards, y fue candidata en las categorías de Mejor película y Mejor debut en los BAFTA.

Kristen Stewart y su nominación al Oscar por Spencer

Desde que se dio a conocer el primer vistazo de Kristen Stewart en el rol de Lady Di, se comenzó a discutir una nominación a los premios Oscar que terminó por hacerse realidad. Bajo la dirección del cineasta chileno Pablo Larrain (Jackie), la artista ofreció una caracterización de la noble Diana de Gales en un filme que imaginó cómo habría sido para ella los momentos previos a su separación oficial del príncipe Carlos .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

En diciembre de 1991, ella acude a la residencia campestre de Sandringham House, en Norfolk, para participar de las vacaciones de Navidad organizadas por la Familia real británica. Allí la esperan sus dos hijos, William y Harry. En ese entonces, el matrimonio de Carlos y Diana atravesaba su momento más crítico por la infidelidad de él con Camilla Parker-Bowles.

Spencer se proyectó inicialmente en el Festival de Venecia de 2021 y, a finales del pasado febrero, pudo verse en cines de América Latina.

