Estas son las cuatro ficciones más vistas en Netflix en el mundo

Estos son los favoritos de la audiencia suscripta a Netflix en el mundo entero en este momento. (Netflix)

Se dieron a conocer las ficciones más elegidas por los consumidores de Netflix y en ese ranking se coló —al tope de las películas internacionales— una ficción latinoamericana, la producción argentina Granizo (All Hail), protagonizada por Guillermo Francella, el actor de la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos. Y, como se esperaba, la segunda temporada de Bridgerton también llegó al número 1, con cifras asombrosas.

En la segunda temporada de "Bridgerton" la historia se centra en el vizconde Anthony y su búsqueda de esposa. (Netflix)

Luego de una gran primera temporada —que lideró el universo de las series hasta que llegó el fenómeno coreano de El juego del calamar—, esta segunda entrega de la serie creada por la showrunner Shonda Rhimes, se coloca la corona de reina con casi 252 millones de horas de visualización, lo que la convierte en el título más visto en una semana en el listado de ficciones habladas en inglés. Una buena cifra para competir con la número 1 histórica, Squid Game precisamente, que domina con casi 572 millones.

Bridgerton, basada en las novelas de Julia Quinn, no solamente cautivó al público tanto como para integrar el Top 10 en 39 países sino que impulsó a que la primera temporada volviera a escalar hasta el segundo lugar, con 53 millones de horas de visualización. En el puesto 3 la siguió el reality show ¿Es pastel? (Is it Cake?), con 26,5 millones.

Ryan Reynolds protagoniza esta historia futurista en la que lo acompañan Mark Ruffalo, Zoe Saldaña y Jennifer Garner. (Netflix)

Entre las películas de habla inglesa, El proyecto Adam, protagonizada por Ryan Reynolds, Zoe Saldaña y Mark Ruffalo, se acomodó en el primer lugar con casi 18 millones de horas de visualización. Eso también le permitió formar parte del grupo de las ficciones más populares en la historia de la plataforma: se ubicó en el puesto 5, con 227 millones.

Otra ficción que viene pisando fuerte es La burbuja (The Bubble), la nueva comedia de Judd Apatow, que logró posicionarse en el puesto 2 con más de 12 millones de horas vistas. Mientras tanto el documental No confíes en nadie: tras la pista del rey de las criptomonedas superó los 12 millones.

Guillermo Francella, el actor de la ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos", es el protagonista del flamante éxito "Granizo". (Netflix)

Con respecto a las ficciones internacionales, Granizo y Propuesta laboral (Business Proposal) lideran respectivamente entre las películas y las series. El film con Guillermo Francella (El clan, Mi obra maestra) figuró en el Top 10 de 32 países y quedó primero en el ranking global con más de 24 millones de horas de visualización. Relata la vida de un meteorólogo, Miguel Flores, que se equivoca en un pronóstico del tiempo y no advierte a la población sobre la caída de granizo, lo cual transforma su popularidad en odio colectivo y lo empuja a un viaje de descubrimiento emocional.

Otra película que midió muy bien en esta categoría fue Cangrejo negro (Black Crab), protagonizada por Noomi Rapace: ingresó al Top 10 de 78 países y acumuló más de 11 millones de horas vistas. Eso hizo que la obra de Adam Berg, que sigue a seis soldados en un mundo post apocalíptico mientras desarrollan una misión misteriosa, quedara en el puesto 5 de lista de las ficciones más populares en el ranking global.

Las series coreanas siguen fascinando al público: "Propuesta Laboral" lleva cuatro semanas como número 1. (Netflix)

Acaso como herencia del gran impacto que ha tenido El juego del calamar, las series coreanas logran alcanzar grandes niveles de audiencia. Propuesta laboral es un ejemplo: esta ficción, que revisita de manera moderna e inteligente de la trama chica pobre-chico rico, lleva cuatro semanas firme en el primer puesto de producciones internacionales para televisión con 32,5 millones de horas de visualización.

No es único título de Corea del Sur en el ranking: otros de los que están midiendo muy bien son Veinticinco veintiuno (Twenty-five Twenty-one), Tribunal de menores (Juvenile Justice), Las inclemencias del amor (Forecasting Love and Weather) y la serie de zombis Estamos muertos (All of Us Are Dead) que luego de 10 semanas continúa en la lista con casi 9,5 millones de horas vistas.

