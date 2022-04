Harrison Ford protagonizará “Shrinking”, una serie de Apple TV+

Harrison Ford. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Apple TV+ en muy poco tiempo consiguió ubicarse entre las plataformas con mejor contenido de la actualidad y con presencia considerable en los Emmy y Oscar al ganar con Ted Lasso y CODA: Señales del corazón respectivamente. La misma sigue apostando a contenidos de calidad y ya reunió estrellas como Tom Hanks (Finch), Ben Stiller (Severence) y Samuel L. Jackson (The Last Days of Ptolemy Grey). Ahora va por una nueva serie con Harrison Ford.

El actor viene de rodar la quinta entrega de Indiana Jones y ahora interpretará al Dr. Phil Rhodes, un psiquiatra con los pies en la tierra y pionero en la terapia cognitiva conductual . Comparte una práctica con dos de sus protegidos, Jimmy (Jason Segel) y Gaby, y recientemente le diagnosticaron Parkinson, lo que lo obliga a salir de su zona de confort y reconfigurar su vida acercándose a sus seres queridos, amigos, colegas, etc.

Harrison Ford en "Indiana Jones". (PARAMOUNT/Europa Press)

Shrinking es aún mejor ya que es de los productores de Ted Lasso, Bill Lawrence y Brett Goldstein, y el mismo Segel (que ahora está protagonizando en Lakers: tiempo de ganar). Fue un proyecto que ya había avanzado en su realización, pero ahora concretamente se está produciendo para salir a rodar. Aún no tiene fecha de estreno.

La ficción se centra en un terapeuta interpretado por Segel, que comienza a romper las reglas y les dice a sus clientes exactamente lo que piensa ignorando su entrenamiento y ética. Esto lo llevará a tomar algunas medidas respecto a su vida personal, su profesión y cómo se maneja con su entorno. Entre ellos, el Dr. Phil Rhodes interpretado por Harrison Ford.

Jason Segel. (REUTERS/Phil McCarten)

Ford es la novedad absoluta del proyecto, no solo por su propia presencia sino porque ya hizo algunas apariciones especiales en series de televisión en las décadas de 1960 y 1970. Además, repitió uno de sus papeles cinematográficos más famosos de su carrera al llevar a la pequeña pantalla su personaje de Indiana Jones en un episodio de The Young Indiana Jones Chronicles en 1993. De esta manera, Shrinking será la primera serie regular en la que trabaje Ford en toda su carrera.

Lawrence’s Doozer Productions es la productora que está llevando adelante Shrinking. La serie es la tercera que Bill Lawrence produce para Apple TV+, después de Ted Lasso y Bad Monkey, dirigida por Vince Vaughn, que tendrá 10 episodios.

La nueva serie es la tercera que Bill Lawrence produce para Apple TV, después de "Ted Lasso". (Apple TV)

