La colección completa de películas de “James Bond” entre lo más destacada de abril en Prime Video

El 8 de abril llega a la plataforma "Sin tiempo para morir", acompañada de la colección completa de James Bond.

Los suscriptores de Prime Video que disfruten las películas de acción con espías recibirán una buena noticia en abril: el viernes 8 la plataforma incorpora a su catálogo Sin tiempo para morir (No Time to Die), la despedida de Daniel Craig como el agente 007. Y junto con este título suben al servicio de streaming todas las películas de James Bond: las que protagonizaron Sean Connery (Goldfinger, Sólo se vive dos meses), Roger Moore (La espía que me amó, Sólo para tus ojos) y Pierce Brosnan (GoldenEye, El mañana nunca muere). Y, por supuesto, los títulos anteriores de Craig, entre ellos Casino Royale y 007: Spectre.

Sin Tiempo Para Morir, con dirección de Cary Fukunaga, contó también con la actuación de Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris y Léa Seydoux.

Laura Pausini: Un placer conocerte

Un día antes, el jueves 7, Prime Video estrenará la película sobre la cantautora italiana que ha recibido el Grammy y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. A partir de preguntar qué habría sucedido si Laura Pausini no hubiese ganado el Festival de Música de San Remo en 1993, la realización de Ivan Cotroneo, que marca el debut cinematográfico de la reina del pop italiano, recorre la vida privada y profesional de esta artista, su amor por el cine y la persistencia que requirió el comienzo de su carrera.

"Laura Pausini: Un placer conocerte" es el debut cinematográfico de la reina del pop italiano. (Prime Video)





All The Old Knives

El mismo viernes 8, cuando esté disponible la colección James Bond, la plataforma incorporará también All The Old Knives, un thriller interpretado por Chris Pine, Thandiwe Newton y Laurence Fishburne. Dos agentes de la CIA deben investigar una antigua misión en Viena: uno de sus colegas parece haber filtrado información por la que murieron más de 100 personas. Pero Henry Pelham y Celia Harrison, además de compañeros, han sido amantes, y en la idílica localidad californiana de Carmel-by-the-Sea traspasarán las fronteras entre lo profesional y lo personal en una historia de espionaje con ambigüedades morales y traiciones letales.

Chris Pine, Thandiwe Newton y Laurence Fishburne encabezan el elenco de "All The Old Knives".

Por último, desde el 1 de abril se podrá ver la segunda temporada de El internado, la serie española de terror y suspenso sobre una escuela para jóvenes con problemas ubicada en una localidad montañosa remota, junto a un viejo monasterio. El internado: Las cumbres retoma la trama exactamente allí donde quedó en la primera temporada, tras la muerte de Elías (Alberto Amarilla). La directora se dispone a imponer una disciplina más estricta porque, si se suma la muerte de Rita, no caben dudas sobre la presencia de un asesino serial. Muchas de las dudas planteadas en los episodios anteriores se dilucidarán en la nueva investigación de los estudiantes en esta ficción creada por Asier Andueza y Laura Belloso e interpretada por Albert Salazar, Asia Ortega y Joel Bosqued.

Llega la segunda temporada de "El internado", la serie española de terror y suspenso. (Prime Video)





Esta es la lista completa de las demás novedades de Prime Video para abril:

Primate (viernes 1). Comedia colombiana protagonizada por Christian Tappan, basada en las anécdotas reales del actor.

El actor colombiano Christian Tappan protagoniza esta comedia.

S.O.S. mamis (viernes 1) Antes de ser libro, obra de teatro y película, este éxito fue una serie web chilena sobre cinco mujeres que comentan el día a día de sus hijos en un grupo de mensajes.

Cómo sobrevivir soltero (viernes 15). La segunda temporada de la comedia mexicana que crearon Emiliano Zurita y Sebastián Zurita y protagonizan Tato Alexander, Pamela Almanza y Lucía Gómez-Robledo.

Agentes 355 (viernes 15). Jessica Chastain y Penélope Cruz encabezan el elenco de esta película sobre un grupo de agentes secretas de distintas organizaciones del mundo que buscan recuperar un arma ultrasecreta en manos de unos mercenarios.

Un elenco de estrellas actúa en "Agentes 355", un thriller de espionaje internacional.

Outer Range (viernes 15). A lo largo de ocho episodios, este drama es una saga familiar ambientada en un pueblo de Wyoming donde un ganadero descubre un misterio sobrenatural. Con Lili Taylor, Josh Brolin e Imogen Poots.

Juego de criminales (viernes 22). Un estafador huye de un asesino y se esconde en la estación policial de un pequeño pueblo en este thriller de acción protagonizado por Gerard Butler, Frank Grillo y Alexis Louder.

Undone (viernes 29). Segunda temporada de esta serie animada realizada por Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy sobre dos hermanas, Alma y Becca, que investigan un misterio en el pasado de su familia.

La octava cláusula (viernes 29). El matrimonio de Cat y Borja es menos perfecto de lo que parece, y una inesperada visita conduce a revelaciones incómodas. Con Maite Perroni.

