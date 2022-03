Netflix reveló otro adelanto de “El proyecto Adam”, su nueva película de comedia y acción con Ryan Reynolds

Ryan Reynolds protagoniza esta historia futurista, pero al mismo tiempo, muy familiar. (Este es el nuevo adelanto entregado por Netflix)

El próximo 11 de marzo Netflix estrenará su nueva película de acción y futurista: El proyecto Adam, la cual es protagonizada por Ryan Reynolds. La producción, como su nombre lo indica, tiene como protagonista a Adam, un piloto del año 2050 quien decide viajar en el tiempo para recuperar a su esposa, Laura (Zoe Saldaña), tratando de evitar un accidente que cambiaría por completo la historia de la humanidad.

Sin embargo, sus planes no salen como quiere, y termina viajando muchos años atrás, encontrándose con su versión pequeña (Walker Scobell), quien sin buscarlo ni quererlo, le ayudará a recuperar a la mujer de su vida.

Adam del pasado y Adam del futuro se encuentran en esta historia. (Netflix)

Justamente, el nuevo adelanto entregado por la plataforma de streaming muestra a Adam con su versión pequeña y su esposa, dando a entender que sí logrará volverla a ver. Sin embargo, tomar este riesgo le costará mucho a este hombre, quien deberá enfrentarse a una especie de ejército futurista que quiere acabar con él y de paso, con Laura y su versión infantil.

En aquellas imágenes, Laura le deja claro que su objetivo, más allá de rescatarla, es evitar que se creen los viajes en el tiempo, y es entonces cuando Adam adulto y niño se reencontrarán con su padre (interpretado por Mark Ruffalo), quien murió tiempo atrás en un accidente de tránsito. Estas tres generaciones se encargarán de salvar el futuro de la humanidad.

Mark Ruffalo también hace parte de esta producción, dándole vida al padre del protagonista. (Netflix)

“Pasé 30 años tratando de alejarme del yo que eras tú, y te diré algo: siempre fuiste la mejor parte”, se escucha decir a Ryan, o mejor dicho a Adam, en la última parte del nuevo adelanto.

Cabe mencionar que hace algunas semanas la plataforma de streaming reveló un primer tráiler de la producción, dejando claro que además de la cuota futurista, la ficción también se enfocará mucho en el valor de la familia.

Este es el primer tráiler que se conoció de "El proyecto Adam". (Netflix)

En ese primer adelanto, los espectadores pudieron darse cuenta de que el pequeño Adam no ha podido superar la muerte de su padre y de que su relación no es la mejor con su madre (Jennifer Garner), quien ha intentado seguir adelante, aunque ha decidido ocultar sus sentimientos de duelo y tristeza.

Madre e hijo han ocultado sus sentimientos, y por eso, su relación cada vez es más y más lejana. Sin embargo, la llegada de Adam adulto también transformará las dinámicas familiares.

Jennifer Garner será una madre entregada en "El proyecto Adam". (Netflix)

“Tengo esta idea sobre la vida, que es que nos contamos historias a nosotros mismos. Así que tenemos a este personaje central que se ha contado una historia sobre su padre, que no es necesariamente verdadera. Sé que yo he hecho eso en mi vida. Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y la relación complicada que tuve con él antes de su muerte”, aseguró el mismo Reynolds en una entrevista con Vanity Fair.

