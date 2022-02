Primeras imágenes de “The Adam Project”, la nueva película de Ryan Reynolds

Zoe Saldaña es Laura y Ryan Reynolds es el viajero en el tiempo Adam. (Doane Gregory/Netflix)

Con miras al estreno, el 11 de marzo, Netflix presentó las primeras imágenes de The Adam Project, una película tapizada de estrellas: el protagonista de Deadpool, Ryan Reynolds, y dos figuras de las sagas de Marvel, Mark Ruffalo y Zoe Saldaña. Los acompaña Jennifer Garner.

El director Shawn Levy había conversado sobre este proyecto con Reynolds durante el rodaje de Free Guy, y ahora vuelve a trabajar con el canadiense en otra propuesta de ciencia ficción.

Adam con su padre Louis Reed, interpretado por Mark Ruffalo, y su versión de sí mismo a los 12 años (Walker Scobell). (Netflix)

La historia de The Adam Project está ambientada en 2050. Adam Reed (Reynolds) emprende una misión secreta: viaja en el tiempo en busca de su enamorada, Laura (Saldaña), para evitar que sufra un accidente. Pero algo sale mal y se encuentra, herido y con su nave dañada, en 2022. Aparece en un garage, al que entonces entra Adam Reed, es decir, él mismo, en su versión de 12 años (Walker Scobell).

En su viaje en el tiempo, Adam ve a Ellie, su madre, Jennifer Garner, con las edades de ambos desfasadas. (Doane Gregory/Netflix)

A pesar de que se causan una pésima primera impresión, debido a los diferentes recuerdos que tienen de su padre, Louis (Ruffalo), muerto en 2021, los dos Reed se embarcan en una aventura en el pasado para enderezar el rumbo de todo lo que se disponía a salir mal.

El padre de Adam era científico, y su trabajo fue la base de los viajes en el tiempo que se comenzarían a hacer poco después de su muerte. Adam niño piensa en su padre con tristeza: lo quiere y lo extraña mucho. Adam adulto, en cambio, lo recuerda con resentimiento, como un padre ausente.

Las dos versiones de Adam se causan una pésima primera impresión, debido a los diferentes recuerdos que tienen de su padre. (Doane Gregory/Netflix)

La cuestión de las relaciones entre padres e hijos es uno de los elementos que atrajo a Reynolds de The Adam Project, según dijo a Vanity Fair: “Tengo esta idea sobre la vida, que es que nos contamos historias a nosotros mismos. Así que tenemos a este personaje central que se ha contado una historia sobre su padre, que no es necesariamente verdadera. Sé que yo he hecho eso en mi vida. Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y la relación complicada que tuve con él antes de su muerte”.

"The Adam Project" reúne a importantes estrellas, entre ellas Zoe Saldaña y Ryan Reynolds. (Doane Gregory/Netflix)

El actor de Deadpool trabajó recientemente en otra película de Netflix, una que se ubicó entre las más vistas de la plataforma: Red Notice, con Dwayne Johnson y Gal Gadot. Entre los últimos trabajos de Ruffalo se cuenta la voz de Hulk en What If...?, además de su participación en Dark Waters y Avengers: Endgame. La actriz de Guardianes de la Galaxia, Saldaña, se encuentra rodando la saga de Avatar, mientras que el film más reciente de Garner fue Yes Day.

Las dos versiones de Adam colaboran a regañadientes para que un error del pasado sea enmendado. (Doane Gregory/Netflix)

