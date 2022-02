Si te gustó “Inventing Anna”, este es el top 10 de series y películas sobre estafadores

Esta historia es totalmente real, excepto por las partes que son monumentalmente falsas. "Inventando a Anna", una creación de Shondaland protagonizada por la actriz ganadora del Emmy Julia Garner, ya se estrenó en Netflix.

Anna Sorokin, la joven rusa que fingió ser una heredera alemana, Anna Delvey, para estafar a las altas esferas de Nueva York por más de USD 200.000, fue primero un celebrado artículo periodístico, la investigación de Jessica Pressler que se publicó en la revista New York, y luego Inventing Anna, la serie limitada de Shonda Rhimes para Netflix que protagoniza Julia Garner y ha ganado el favor del público desde su estreno el 11 de febrero.

Si te cuentas entre los que disfrutaron de esta serie vertiginosa de fraude, seducción y poses, los estafadores que protagonizan estas 10 magníficas historias —algunas ficción, otras documentales, otras basadas en hechos reales— te van a cautivar también.

Sneaky Pete - Prime Video

"Sneaky Pete": Giovanni Ribisi interpreta a Marius Josipović, quien dice ser Pete Murphy.

En la creación de esta serie participó Bryan Cranston (Breaking Bad), y en la primera temporada (son tres, en total, de 10 capítulos cada una) se reservó un papel temible.

Pete Murphy (Giovanni Ribisi) es en realidad Marius Josipović, quien ha pasado años en la cárcel (por estafa, ¿qué otra cosa en este ranking?) escuchando las historias de su compañero de celda sobre su notable familia, a la que dejó de ver cuando entraba en la adolescencia, un clan muy particular con un negocio de préstamos para fianzas y cuotas parejas de delincuentes, policías y secretos.

Margo Martindale acompaña a Ribisi en esta serie creada por Bryan Cranston.

Al salir de la cárcel, para escapar del gángster Vince Lonigan (Cranston), que lo busca para vengarse, el falso Pete se presenta en la casa de los Bernhardt/Bowman/Murphy, quienes lo reciben felices como al sobrino y primo perdido hace mucho tiempo. Suceden complicaciones y enredos. Y Marius/Pete recupera su antiguo oficio ilegal, lo cual sólo amplifica los líos.

A Ribisi lo acompañan, además de Cranston en los primeros capítulos, Margo Martindale (The Americans, American Crime Story), Peter Gerety (Ray Donovan, Prime Suspect), Marin Ireland (Masters of Sex, The Irishman), Shane McRae y Libe Barer. Y Ethan Embry como el verdadero Pete Murphy.





Fyre: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió (Fyre: The Greatest Party That Never Happened) - Netflix

"Fyre: la fiesta más exclusiva que nunca sucedió", un documental sobre el famoso fiasco.

Iba a ser una suerte de Coachella pero ultra exclusivo: un evento musical en las Bahamas, complementado por lujosas fiestas y un despliegue gastronómico digno de estrellas Michelin. La creación de Billy McFarland y el rapero Ja Rule contó con la promoción de los principales influencers y modelos como Bella Hadid, Emily Ratajkowsi y Kendall Jenner.

El hype que se creó hizo que las entradas para el evento, que se desarrollaría durante dos fines de semana en una isla privada, se agotaran casi de inmediato, con precios que iban de USD 1.000 a USD 12.000 y paquetes con todo incluido de USD 50.000.

El Coachella de las Bahamas contó con la promoción de los principales influencers y modelos como Bella Hadid, Emily Ratajkowsi y Kendall Jenner.

Pero las cabañas resultaron carpas de emergencia con baños químicos en el predio; la alta gastronomía se redujo a emparedados de queso con tomate y lechuga. Blink-182, la banda más esperada, suspendió su presentación: “No estamos seguro de que podamos contar con lo que necesitamos para ofrecer la calidad de shows que solemos darles a nuestros fans”. Con un caos de cientos de personas que intentaban volver sin éxito a sus casas, el gobierno de Bahamas debió pedir disculpas formales y socorrer a los damnificados.

El documental de Chris Smith (Jim & Andy: The Great Beyond), es una exploración de primera mano en las fuentes directas del desastroso fracaso de Fyre, en la trastienda con los propios organizadores.





Cuello blanco (White Collar) - Disney+

"White Collar": nada mejor que un estafador para atrapar a otro estafador.

Durante tres años Neal Caffrey logró escapar de las autoridades, pero la ley lo alcanzó y lo condenó a prisión por estafa, falsificación y robo. Hasta que Caffrey escapa.

El agente del FBI a cargo de su caso, Peter Burke, vuelve a buscarlo; para evitar volver a la cárcel, Caffrey le ofrece el acceso a las pruebas de otro caso. Burke preferiría volver a encerrarlo, pero finalmente accede. Caffrey cumple y, sin quererlo, han dado comienzo a una hermosa amistad: con su talento de ladrón de guante blanco, el estafador va siempre un paso por delante de sus pares, y resulta mejor detective que cualquier egresado de la academia del FBI. Así es como Caffrey y Burke comienzan juntos una serie de investigaciones.

La serie, creada por Jeff Eastin y protagonizada por Matt Bomer, Tim DeKay y Willie Garson, tuvo un total de 81 episodios en sus seis temporadas.





Los impostores (Leverage) - Apple TV, Prime Video

Tráiler de "Los impostores".

A lo largo de cinco temporadas y 77 capítulos, Leverage presentó una versión muy libre de Robin Hood: un grupo de ladrones con especializaciones tecnológicas se proponen robar a otros delincuentes ricos y a empresarios corruptos. Su idea es vengar a la gente inocente que sufre estafas y fraudes cotidianamente, y a veces dentro del marco de la legalidad, por abuso de poder.

La tragedia de Nate Ford da origen al emprendimiento: su hijo murió porque la aseguradora se negó a solventar su tratamiento médico. En pleno duelo, resentido, deja la compañía donde era investigador, pero pronto sus servicios son requeridos por un ejecutivo de aviación que necesita recuperar los planos de una nueva aeronave que sólo su competidor podría haberle robado.

Un grupo de ladrones con especializaciones tecnológicas se proponen robar a otros delincuentes ricos y a empresarios corruptos.

Nate comprende que la complejidad de la pesquisa requiere de conocimientos específicos, y contrata a una ladrona imbatible, un especialista en redes y fraude informático, una estafadora y un matón (aunque él prefiere la descripción laboral de “experto en recuperaciones”). Rápidamente el equipo comprende que tiene un futuro más allá de ese primer caso.

Protagonizada por Timothy Hutton, Beth Riesgraf, Aldis Hodge, Christian Kane y Gina Bellman, la serie es una creación de John Rogers y Chris Downey.





Imposters - Netflix

Tres víctimas deciden perseguir a su fascinante estafadora: "Imposters".

Maddie es una rompecorazones: bella, inteligente, seductora. Pero todos esos adjetivos son, en realidad, una descripción profesional: Maddie usa sus encantos para enamorar a hombres y mujeres, aliviarlos del duro peso de sus bienes materiales y dejarlos sin un centavo. Y hundidos en la pena.

Ezra, Richard y Jules son tres de sus víctimas pasadas que se proponen seguirla y vengarse. Para entonces ella ya trabaja en los sentimientos de Patrick, aunque con espanto descubre que ella también podría estar sintiendo algo por él.

Inbar Lavi (izq.) es Maddie, la seductora profesional que despoja a sus víctimas. (Ed Araquel/Bravo)

Mientras Maddie afina sus planes junto a sus socios, Sally y Max, el trío de despechados descubre que la pesquisa involucra momentos incómodos como enfrentar sus propias verdades y cambiar aquello que los perjudica.

La serie es una creación de Paul Adelstein y Adam Brooks tiene dos temporadas de 10 capítulos cada una. El elenco encabezado por Inbar Lavi como Maddie se completa con Katherine LaNasa, Brian Benben, Rob Heaps, Parker Young y Marianne Rendón.





Estafadoras de Wall Street (Hustlers) - HBO Max, Prime Video

Al igual que "Inventing Anna", la película "Hustlers" está basada en un artículo de Jessica Pressler.

Este película de Lorene Scafaria se basa en otro artículo de Jessica Pressler, la autora de la investigación sobre Anna Sorokin que dio origen a Inventing Anna. También publicado en la revista New York, se titulo ”The Hustlers at Scores: The Ex-Strippers Who Stole From (Mostly) Rich Men and Gave to, Well, Themselves” (Las buscavidas de Scores: las ex strippers que le robaban a hombres (mayoritariamente) ricos y, bueno, se quedaban con el dinero).

Su elenco de grandes nombres está encabezado por Jennifer Lopez, quien también fue productora junto con Will Ferrell, entre otros. La acompañaron Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Lizzo, Keke Palmer y Lili Reinhart.

Jennifer Lopez encabeza el elenco que completan Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Lizzo, Keke Palmer y Lili Reinhart.

La historia de un grupo de strippers de Nueva York se ve sacudida, como las de tantas personas, por la crisis financiera de 2008. La pobreza arrojó a muchas inmigrantes al striptease, que comenzó a confundirse con el trabajo sexual. Decididas a no cruzar ese límite, Ramona, Destiny, Annabelle y Mercedes arman un esquema para encontrar hombres ricos en los bares, intoxicarlos con alcohol, ketamina y MDMA, y robarles.

Al despertar, sin recuerdos, los hombres descubren que sus tarjetas de crédito están en rojo; sin embargo, la idea de denunciar los hechos no es para todos: tendrían que explicar qué hacían en un hotel con una mujer.





The Catch - Disney+

"The Catch": una investigadora especializada en estafas se enamora de un estafador.

Con producción de la exitosa Shonda Rhimes (Scandal, Grey’s Anatomy, Bridgerton y, recientemente, Inventing Anna), esta serie se centra en una investigadora privada de Los Angeles especializada en fraudes. Que, como quien confirma el dicho “en casa de herrero, cuchillo de palo”, se enamora de alguien que se gana la vida como estafador.

Alice Vaughan y su socia en la agencia de investigación están detrás de la pista de un hombre que reiteradamente ha robado materiales delicados a uno de sus clientes más importantes. Alice descubre entonces que ese hombre no es otro que Christopher, su prometido.

Los personajes de Mireille Enos y Peter Krause pasarán de prometidos a enemigos.

Que no sólo no se llama Christopher, sino Benjamin Jones, sino que en realidad es un famoso artista del fraude que la abandona con USD 1,4 millones de su propiedad y de fondos de sus clientes.

Así que, destrozada en lo personal y humillada en lo profesional, Alice Vaughan se dispone a buscar a Ben, mientras trabaja en otros casos, para recuperar su carrera y algo de su integridad vulnerada. Los 21 episodios de la serie están protagonizados por Mireille Enos, a quien secundan Peter Krause, Sonya Walger y Jacky Ido.





Dirty John - Netflix

"Dirty John" dedica los ocho capítulos de cada temporada a crímenes reales.

Julia Garner, la protagonista de Inventing Anna, trabaja en esta serie sobre distintos casos, con ocho capítulos cada temporada, basados en crímenes reales.

En la primera, la exitosa profesional Debra Newell (Connie Britton) conoce al encantador médico John Meehan (Eric Bana) y pierde la cabeza, para consternación de sus hijas Terra (Garner) y Veronica (Juno Temple), a quienes les resulta sospechosa la velocidad del romance. El novio tiene unas siniestras tendencias a la manipulación y la mentira, y la historia familiar de Debra, sobre todo su relación con su madre (Jean Smart), la hacen la víctima perfecta. Pero las consecuencias del romance se extienden más allá, horriblemente.

Connie Britton y Eric Bana protagonizaron la primera temporada; Amanda Peet y Christian Slater, la segunda.

En la segunda temporada, Betty Broderick (Amanda Peet), una mujer educada para ser un ama de casa católica, casada con el abogado Daniel Broderick (Christian Slater), ve cómo su matrimonio se viene abajo. Es la década de los ochenta —se nota en el spray del peinado, en la ropa llamativa, en la banda de sonido— y Betty no tolera el divorcio, lo cual la convierte en una acosadora del padre de sus cuatro hijos.

El caso, muy famoso en los Estados Unidos, terminó con un homicidio doble, y el arco narrativo no se centra tanto en qué pasó sino en cómo el amor puede descomponerse en odio.





Parasite - Netflix

"Parasite" recibió cuatro premios Oscar y la Palma de Oro de Cannes.

La ganadora de cuatro premios Oscar —entre ellos, a la Mejor Película y a la Mejor Película Internacional— y la Palma de Oro de Cannes cuenta la historia de una familia marginada de Corea del Sur, los Ki, que malvive en un pequeño espacio tratando de robar la conexión inalámbrica de los vecinos, que de pronto tiene la oportunidad de llevar la estafa de la pequeña escala cotidiana a la grande e instalarse, poco a poco, en la casa de una familia rica.

Con dirección de Bong Joon-ho e interpretación de Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong y Choi Woo-shik, comienza cuando el hijo de la familia consigue emplearse como profesor de inglés particular, porque un compañero de estudios que se va a al extranjero le cede su puesto. En la casa, ubicada en un barrio privilegiado, se gana la confianza de la madre del niño, aunque no de la ama de llaves.

Progresivamente, cada uno de los miembros de la familia desempleada fingirá ser la persona adecuada para cubrir los distintos empleos que, por las buenas y las no tan buenas, se van abriendo en la mansión, hasta que todos los Ki terminen habitando, como parásitos, la casa. Pero lo que parecía un final es en realidad el comienzo de una serie de crímenes mucho más graves.





The Dropout - Star+

Pronto se estrena "The Dropout", el caso de Elizabeth Holmes y Theranos, hecho serie en Star Plus.

El estreno de esta serie será el 3 de marzo, pero tanto el trailer como el caso en el que se basa prometen una historia cautivante: se trata de la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos que se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia gracias al ascenso vertiginoso de la empresa que fundó y que prometía revolucionar la técnica de los exámenes de sangre. Su caída también fue a toda velocidad: el 3 de enero de 2022 fue condenada por fraude.

Amanda Seyfried interpretará a la estudiante de la Universidad de Stanford que dejó la institución para fundar una startup que se abrió paso entre las compañías tecnológicas importantes de Silicon Valley. Naveen Andrews interpretará al ex socio y amante de Holmes, el empresario Ramesh Sunny Balwani, quien enfrenta su propio juicio en 2022.

Junto a Seyfried y Andrews actúan Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterston y Michaela Watkins.

