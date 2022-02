“Severance”: 5 razones para ver una de las series más atractivas del año

Tráiler de Severance

La producción del proyecto está a cargo de Ben Stiller, uno de los actores de comedia más importantes de Hollywood que concentra su tiempo en un nuevo rol dentro de la industria. Lejos del humor (aunque no tanto), se involucró de lleno en Severance, la nueva ficción de Apple TV+ sobre una idea bastante sencilla, pero novedosa: una empresa divide la memoria de sus empleados. Una parte es estrictamente para el trabajo y la otra para la vida personal. Los dos primeros capítulos ya están disponibles en la plataforma.

Es un concepto recurrente de la ciencia ficción: vivir una simulación sin poder distinguir entre la vida real y la vida construida por un poder mayor. Pero en este caso, la novedad es que los protagonistas sí saben y aceptaron esta condición. La empresa se llaman Lumon Industries y desde el capítulo uno se da a conocer el requisito número uno para entrar a la misma: cada nuevo empleado debe someterse a una operación donde le dividen el cerebro. Ahora los recuerdos entre el empleado y la persona quedarán divididos y ninguno sabrá nada del otro.

Severance 1

Con esta propuesta entre ciencia ficción y thriller de suspenso, Severance ya estrenó dos capítulo y te dejamos algunas razones para no perderte esta serie:

-El elenco tiene nombres consagrados: Adam Scott (Parks and Recreation) interpreta a Mark, el protagonista de la serie que deberá tomar el puesto de Petey, su mejor amigo dentro del trabajo que dejó la empresa. Patricia Arquette interpreta a la supervisora de Mark y John Turturro (The Night Of) a uno de los más antiguos miembros de la oficina. Al elenco lo completan y funcionan muy bien en sus roles Britt Lower (High Maintenance) como la nueva empleada, Zach Cherry (Succession), Dichen Lachman (Altered Carbon), Jen Tullock (Before You Know It), Tramell Tillman (Dietland), Michael Chernus (Orange is the New Black) y Christopher Walken como uno de los invitados especiales.

Severance 6

-La dirección de Ben Stiller: el actor lleva un tiempo involucrado en el mundo televisivo y Severance es proyecto que lo tiene muy entusiasmado, afirmación que hizo en más de una oportunidad. No solo aceptó producir la serie sino que dirige cinco de los nueve capítulos de la temporada inicial incluyendo “Good News About Hell”, título del piloto.

-La serie lleva años tratando de entrar en las plataformas: creada por Dan Erickson, guionista debutante, su ficción llevar varios años escrita y le cerraron varias puertas antes de llegar a la mano de Ben Stiller. La historia enganchó al actor e inmediatamente se sumó al proyecto. Con esta idea original, Erickson está convencido que si fuese posible lograrlo, las empresas no tardarían en aplicarlo a sus empleados y que esa es su mayor virtud.

Severance 1

-El arte de la serie: tiene dos estilos bien definidos entre el interior de la empresa, con un diseño minimalista bien concreto moviéndose en la gama de los grises y azules, pero que cambia bastante con la vida en las afueras. El trabajo con el vestuario también es excelente dotando a todos de casi la misma uniformidad pero dándole identidad con apenas detalles. La fotografía también juega un papel fundamental dentro y fuera de la oficina.

-Continuidad garantizada: la serie estrena un capítulo cada viernes hasta llegar a los 9 de la primera temporada. Sin embargo, y antes de finalizarla, Ben Stiller ya adelantó cuáles son sus deseos: “Si Apple decide continuar la serie, al menos tenemos para dos temporadas más”.

Severance 5

Severance estrena todos los viernes un nuevo capítulo por Apple tv+

SEGUIR LEYENDO: