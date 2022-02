Tráiler del final de temporada de “Euphoria”: todos los detalles del último capítulo

capítulo final de la segunda temporada. La obra de Lexi todavía no terminó pero ya se convirtió en uno de los capítulos más festejados. Redacción: Que puedo ver

Después de más de tres años de esperar la segunda temporada, finalmente HBO y HBO Max estrenaron los nuevos capítulos de Euphoria. Desde el comienzo de estos, la serie demostró no solo ampliar las historias ya contadas en la primera tanda de capítulos sino mostrar todo desde otra perspectiva. Esa visión se manifiesta a través de dos personajes que no fueron de los principales, sino que eran una parte más de la historia general en aquel comienzo: Fez y Lexi. Este último domingo, Lexi Howard (Maude Apatow) estrenó su obra de teatro y con ella desató el caos. ¿Qué veremos en el final de temporada?

El domingo 27 de febrero HBO Max estrena el último capítulo de la segunda temporada y el trailer oficial demuestra que los hechos sucedidos en el séptimo episodio todavía no mostraron todas las consecuencias. La obra de teatro llevada a la pantalla con una enorme eficiencia dejó en claro el potencial de Lexi: su poder para observar y llevar eso en una ficción teatral y la excelente representación de las personas que la rodean. A continuación, un análisis del adelanto del próximo episodio con algunos spoilers del último capítulo.

Fezco (Angus Cloud) se robó toda la atención en el nuevo episodio que se lanzó el 9 de enero. (HBO)

El debut como escritora, directora y hasta protagonista de la obra de teatro la encontró a Lexi Howard con ganas de liberar todo lo que fue observando y acumulando en los últimos cuatro años. Ella era una silenciosa sombra tratando de abstraerse de los conflictos conyugales, los problemas emocionales de su hermana y el consumo de drogas de Rue (Zendaya), donde por momentos ella era cómplice pese a no estar de acuerdo con el comportamiento de su mejor amiga. Toda esa tensión acumulada llegó hasta el guion de esta obra de teatro que terminó poniendo al personaje de Maude Apatow (hija de Judd Apatow) en la verdadera dueña de la situación.

‘Our Life’ es el nombre de la obra con un gran despliegue escenográfico y escénico y con la participación estelar de Ethan Lewis (Austin Abrams), el ex novio de Kat. La historia no dejó afuera a ninguno de sus cercanos: Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi) y hasta la propia Maddy (Alexa Demie) lo verbaliza ante Kat (Barbie Ferreira): “Espera un momento, ¿la obra es sobre nosotros?”. En uno de los mejores capítulos de la temporada junto con el quinto episodio, Lexi demostró que ella estaba ahí viendo cómo sucedía todo y hasta dio lujos de detalles de algunas relaciones, incluso se cobró venganza del propio Nate por su comportamiento con sus amigas. Pero no todo terminó ahí.

Euphoria - segunda temporada

La segunda temporada presentó a Maude Apatow y Angus Cloud (Fez) como la pareja de moda. Dos sin demasiada relevancia en la primera temporada lograron ser motivo de conversación durante los primeros capítulos de la segunda. Un amor imposible: ella una joven correcta, sin demasiados conflictos personajes, aparentemente aplicada en sus estudios y silenciosa, y él un vendedor de drogas que no duda si tiene que resolver algún conflicto con armas o golpes de puño. Los amores imposibles gustan y así se convirtió en lo más comentado.

Fez tuvo su capítulo estrella: se conoció su pasado, la relación con su hermano y parte de la configuración dentro de esa casa, pero Lexi no había tenido su protagónico hasta ahora. También les faltaba concretar ese amor latente y en ebullición. Él estaba listo para que la velada sea completa: ropa planchada, flores, pero por lo que se ve en el adelanto del último capítulo, algo no salió bien. Lexi tuvo su noche soñada, pero Fezco nunca llegó (o por lo menos no hasta ahora).

Euphoria - segunda temporada

En conversaciones previas al estreno, el miedo de Lexi radicaba en la reacción de sus pares, pero sobre todo de su hermana Cassie, le cuenta a Fez. Esa explosión sucedió en el último capítulo en dos oportunidades: la primera fue cuando golpeó su ego, cosa que sufrió pero no le importó demasiado ya que está acostumbrada a castigarse así misma. Sin embargo, cuando el golpeado es Nate y la consecuencia directa es la separación entre él y Cassie, ella no se lo va a tomar tan a la ligera. Lo que muestran los primeros segundos del adelanto del último capítulo es la posible reacción de Cassie en plena obra y el sufrimiento de Lexi al ver las consecuencias de sus escritos. Más adelante se ve reaccionar a Maddy pero no sabemos si para frenar a su ex amiga o para confrontarla de una vez por todas por haberse relacionado con su ex novio.

El segundo momento destacado del tráiler es una nueva interpretación de los primeros días de Rue luego de haber perdido a su padre. La encarnada por Zendaya confronta por primera vez y de manera concreta, gracias a la obra de teatro, lo que le afecta la ausencia de su padre y la raíz del inicio de su adicción. Ver su versión ficcionada, aparentemente es un duro golpe de realidad para la protagonista.

Respecto a la ausencia de Fez, algo fundamental para la completa felicidad de Lexi y de los espectadores de la segunda temporada de Euphoria, en el adelanto se ven varias imágenes que podrían significar lo peor: un Fez caído en el suelo sufriendo, luego golpeando una puerta, un dedo que gatilla un arma, el ingreso de las fuerzas policiales, ladridos de perros y se ve a Faye (Chloe Cherry) soltando un vaso. Algo que se venía cocinando a fuego lento era la posible entrega de Fezco a la policía a manos de Cluster. ¿Será la muerte de Fez?

Entre tantas otras imágenes con el resto de los personajes y mientras continúa la lectura de una carta de Rue a su difunto padre, el adelanto culmina con el personaje de Maddy mirando a cámara y confirmando que “este es solo el comienzo”. Podría estar conversando sobre el castigo que le espera a Cassie por haberla traicionado o incluso a Nate luego de su ruptura con Cassie. De todas maneras, lo quiere dejar en claro el creador de la serie, Sam Levinson, es que hay Euphoria para varias temporadas más.

Euphoria - segunda temporada

El ultimo capítulo de la segunda temporada de Euphoria se estrena el domingo 27 de febrero por HBO y HBO Max.

