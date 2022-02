Así fue cómo Christian Dior destronó a Coco Chanel: “The New Look” cuenta la historia de la moda tras la ocupación nazi de París

Ben Mendelsohn y Juliete Binoche interpretan a Christian Dior y a Coco Chanel en la nueva serie de AppleTV+, "The New Look".

Muchas veces podemos aprender sobre un momento histórico observando más allá de los hechos en sí: las artes plásticas, la arquitectura y la literatura han aportado piezas al rompecabezas de la historia y nos permiten acercarnos desde un lugar muchas veces lúdico a los momentos claves del mundo.

También la moda es uno de esos pilares culturales que hacen a una época.

Y en el París de la Segunda Guerra Mundial se gestó un estilo que revolucionaría la forma de vestir de muchas mujeres. The New Look es la serie que presentará Apple TV+ sobre los años de la ocupación nazi en Francia y el impacto que tuvo en el trabajo de dos grandes diseñadores de la época: Christian Dior y Coco Chanel.

Uno de los diseños claves del New Look de Dior, parte de la línea Carolle de 1947: cintura ceñida, falda abundante. (Joe Maher/Getty Images)

Ben Mendelsohn (Capitana Marvel) y Juliette Binoche (Chocolate) interpretan a estos dos modistos. Escrita, producida y dirigida por Todd A. Kessler (el mismo guionista de Bloodline, serie de Netflix en la que se destacó el trabajo de Mendelsohn), adopta el género del thriller para contar el fin de la hegemonía de Chanel y el ascenso de Dior.

La serie se centrará en cómo Dior, al mismo tiempo que destrona a la reina de la moda parisina, deja en el camino a otros grandes rivales como Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin y Pierre Balmain.

Ben Mendelsohn, el actor de "Bloodline", interpreta al diseñador Christian Dior. (Tristan Fewings/Getty Images)

Su título, The New Look, hace referencia al estilo que Dior inauguró en 1947 tomando como inspiración algunos diseños del español Cristóbal Balenciaga. Fue una estética revolucionaria que cambió totalmente la moda luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba empobrecida y la moda había desaparecido entre las prioridades del común de la gente.

Los diseños eran más bien austeros, sin estampados ni colores; la tela se contaba entre los bienes racionados, por lo tanto la ropa se hacía con la menor cantidad posible. Pero ya finalizada la guerra, Dior impulsó este nuevo estilo, con una imagen similar a los diseños de los años ’30 y gran abundancia de tela.

La talentosa Juliette Binoche le dará vida a Coco Chanel en el momento en que Dior la desplaza en el mundo de la moda. (REUTERS/Hannibal Hanschke)

El término The New Look fue acuñado por Carmel Snow, redactora jefe de la revista norteamericana Harper’s Bazaar durante la presentación de la colección de Dior de febrero de 1947, que incluía diseños con cinturas ajustadas y faldas largas y anchas. Snow expresó: “Es toda una revelación querido Christian... Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo”.

Con la guerra ya en el pasado, Dior optó por usar grandes cantidades de tela (llegó hasta usar 70 metros para un vestido). Incluso los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido se involucraron en este tema y el estilo Dior del New look: recomendaban a los ciudadanos que no usaran esos diseños por el desperdicio que implicaban.

La serie aún no tiene fecha de estreno, pero se estima que llegará durante 2022.

