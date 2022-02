“The Last Kingdom”: se estrena la temporada final de la serie mientras se realiza una película de cierre

Tras el anuncio de la quinta temporada de "The Last Kingdom", se confirmó que el estreno de estos capítulos finales será el 9 de marzo. (Netflix)

La espera terminó para los seguidores de esta historia de fantasía, llena de guerras y enfrentamientos: el 9 de marzo se estrenará en Netflix la quinta temporada de The Last Kingdom , basada en las novelas The Saxon Stories de Bernard Cornwell. Este ciclo de 10 episodios marcará el final de la serie, que comenzó como coproducción de BBC y Netflix hasta que finalmente quedó en manos de la plataforma y se ubicó entre las 10 más vistas.

Mientras se completa la realización de la película The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, Netflix adelanta el principio del final de la serie basada en las aventuras de Uhtred (Alexander Dreymon). Aunque esta última temporada se demoró por los inconvenientes que generó el COVID-19 , finalmente durante julio de 2020 se anunció que la quinta temporada sería un hecho y marcaría el final de la historia.

La exitosa serie está basada en las novelas "The Saxon Stories", de Bernard Cornwell. (Netflix)

Durante el anuncio, Dreymon habló sobre su papel en con emoción: “Amo este trabajo. Interpretar a Uhtred durante cinco temporadas ha sido un viaje maravilloso. Y estoy verdaderamente agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigir. Al hacerlo, llegué a apreciar aún más el espectacular talento y la habilidad de nuestro elenco y equipo. No puedo esperar para compartirlo con nuestros fans, sin los cuales nada de esto sería posible”.

En agosto pasado, durante una convención de fanáticos de The Last Kingdom en Kansas City, Missouri, parte del elenco de la serie se hizo presente, como también dos actores que se suman a esta nueva entrega: Mark Rowley (Finan) y Emily Cox (Brida). Allí se comentaron algunas de las novedades de esta temporada final mientras que, mediante la cuenta de Instagram @thelastkingdomactors, se mostraron algunas imágenes de la grabación de los episodios.

El estreno de la quinta y última temporada sucede a la vez que se filma la película "The Last Kingdom: Seven Kings Must Die". (Netflix)

Así circularon fotos de Eva Birthistle en el papel de Hild y de Ossian Perret (The Witcher) retomando su papel de Wihtgar.

La quinta temporada retomará cuestiones que la cuarta dejó en suspenso. Ha pasado el tiempo y la paz entre daneses y sajones, y el rey Eduardo quiere cumplir el sueño de unir a todos los reinos sajones. Sin embargo, la armonía dura poco: asoma la amenaza de otra invasión danesa y entre los sajones peligra el equilibrio de las facciones. Ante la guerra y la rebelión, Uhtred recibe la misión de proteger a Aethelstan, hijo no reconocido de Eduardo y futuro rey de Inglaterra. Pero su otro hijo, Aelfweard, cuenta con el apoyo del intrigante Lord Aethelhelm.

La saga de "The Last Kingdom" está ambientada durante las invasiones vikingas de Gran Bretaña, en tiempos de Alfredo el Grande. (Portadas de libros)

Uhtred avanza contra sus enemigos y al costo de grandes pérdidas, hasta que un giro del argumento sorprende al público: ¿y si el destino personal del héroe estuviera atado a la unión de los sajones?

La quinta temporada de The Last Kingdom cubrirá los eventos de la novena y la décima novela de la saga, Guerreros de la tormenta y El portador de la llama.

Seven Kings Must Die, la película derivada de la serie que dirige Ed Bazalgette, contará con Dreymon de nuevo en el papel central. Las locaciones trasladarán la acción a Hungría y el Reino Unido. La razón para filmarla, dijo el productor Nigel Marchant es simple: a pesar de que la saga cierra sin dejar cuestiones pendientes, “siempre hubo una historia más que queríamos contar”.

