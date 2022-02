“The Last of Us” no se estrenaría en el 2022, según confirmaron directivos de HBO

El rodaje de esta producción comenzó el 5 de julio de 2021. (HBO)

Como sucedió con Paramount el lunes pasado, ahora es el turno de HBO de hacer anuncios respecto a sus próximos productos. La plataforma de WarnerMedia ya confirmó la renovación de Peacemaker y la segunda temporada de The House of Dragon, el spin-off de Game of Thrones, aunque todavía la serie no debutó. En este contexto, Casey Bloys, chief content officer de la plataforma, aseguró que The Last Of Us “no va a emitirse en 2022. Todavía están rodando en Canadá. Imagino que recién se podrá ver en el 2023″.

Bloys también agregó a las diferentes declaraciones que vio parte de los primeros episodios y que está “muy emocionado” por el progreso del proyecto. Al sitio Deadline le confesó: “Craig Mazin [guionista de la serie] hizo Chernobyl para nosotros, es un guionista y director fantástico. Lo que he visto se ve alucinante, así que estoy emocionado por ello, pero no será el 2022″.

"The Last of Us" no llegará a la plataforma hasta el 2023. (HBO)

Lo cierto es que en este contexto la serie todavía sigue en rodaje y se calcula que seguirá en esa situación hasta junio/julio. Al ser una ficción que tendrá una importante cuota de efectos especiales para darle vida a los diferentes peligros que deberán enfrentar los protagonistas, es entendible el retraso anunciado por Bloys. Cabe destacar que el rodaje comenzó el 5 de julio de 2021 y el plan original contemplaba una extensión importante, hasta el 8 de junio de 2022. Sin embargo, la producción se complicó más de la cuenta por la pandemia del coronavirus.

El anuncio de la adaptación del videojuego de Naughty Dog fue recién en los últimos meses del 2020 y al poco tiempo confirmaron a Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones) como los protagonistas en los papeles de Joel y Ellie. El resto del elenco fue llegando durante la primera mitad del 2021: Nick Offerman (Bill), Jeffrey Pierce (Perry), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene) y Storm Reid como Riley Abel.

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de esta producción. (HBO)

En términos de industria, lo que representa la llegada de esta serie (al igual que el reciente estreno de Uncharted: Fuera del mapa en cines) es el trabajo concreto que está haciendo PlayStation para llegar a las adaptaciones de ficción de sus videojuegos a través de PlayStation Productions, un estudio creado por Sony para adaptar sus licencias.

La serie de televisión de The Last of Us contará con diez episodios en la primera temporada. Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog y uno de los responsables del éxito del título en los videojuegos, también dirigió algunos capítulos.

The Last of Us se estrenaría recién en el 2023.

