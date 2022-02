“Sr. Link”: un estreno animado que podrás ver en Disney+ en pocos días

Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Sin embargo, no todos sus colegas lo creen, por lo que lo animan a buscar el eslabón perdido, una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia. (Laika Studios/Disney)

Sr. Link es una película original creada por Laika Studios, la cual estará disponible a partir del 18 de este mes en Disney+. Cuenta con las voces de Hugh Jackman, Zoe Saldaña, Emma Thompson, Stephen Fry, David Williams, Timothy Olyphant, Matt Lucas, Amrita Acharia y Zach Galifianakis. La trama de este proyecto audiovisual gira en torno a un explorador que se encuentra con una criatura similar a un Pie Grande y debe acompañarlo hasta donde sus primos Yeti en el Himalaya.

Sir Lionel Frost, un investigador de seres míticos, ha buscado continuamente diferentes criaturas para estudiar y anunciar su presencia en el mundo, lo que le permitiría ser aceptado en la "Sociedad de Grandes Hombres". (Laika Studios/Disney)

La historia comienza con Sir Lionel Frost, un investigador de criaturas míticas y legendarias que ha pasado su vida buscando la existencia de diversos seres especiales, con la esperanza de ser aceptado en una sociedad formada por otros grandes hombres y pensadores de la humanidad.

Sin embargo, sus esfuerzos no han sido del todo recompensados y sus compañeros no lo toman muy en serio. Un día, Frost recibe una carta de un reconocido Lord, quien se refiere a la posibilidad de la existencia de una criatura legendaria, un Yeti, y le asegura que, de comprobarlo, será aceptado en la sociedad.

Un hombre y un Yeti emprenden una aventura por el Himalaya en "Sr. Link". (Laika Studios/Disney)

Es entonces cuando Lionel emprende el viaje a la locación y descubre no solo que el Yeti es real, sino que también habla y se llama Sr. Link. Pero eso no es todo. También descubre que la criatura fue quien redactó dicha carta, con la esperanza de que Frost le ayude a encontrar al resto de su familia, ubicados en alguna parte del Himalaya. Aunque al principio la relación no es del todo funcional, pronto ambos partirán a la aventura, con la ayuda de una antigua novia de Frost, para llevar al Sr. Link con su familia y mantenerlo a salvo.

SEGUIR LEYENDO