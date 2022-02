Gina Carano protagoniza la película “Terror on the Praire”

En las llanuras de Montana, una mujer debe protegerse contra una despiadada banda de forajidos empeñados en vengarse.

El primer tráiler de Terror on the Prairie, es el primer proyecto de Gina Carano después de su despido de la serie The Mandalorian, donde interpretaba a la guerrera Cara Dune. Las escenas de Carano en este tráiler están llenas de acción, ella lleva una escopeta, lucha en una pelea con cuchillos y rápidamente parece estar lista para la batalla. De hecho en uno de sus diálogos se escucha decir: Voy a empacar el carro y sacar a nuestros hijos de este lugar...

El western se lanzará este verano y según la compañía, estará disponible para quienes estén suscritos a The Daily Wire. (Foto cortesía)

Una breve sinopsis de este proyecto lo describe de la siguiente manera, en las llanuras de Montana, una mujer fronteriza debe protegerse contra una despiadada banda de forajidos empeñados en vengarse.

El tráiler presenta escenas que marcan el regreso de Gina Carano en forma de heroína lista para la batalla. Este western se lanzará en verano de 2022 y según la compañía, estará disponible para quienes estén suscritos a The Daily Wire, que ofrecerá a ciertos rangos de suscripciones la oportunidad de ver el contenido exclusivo que están produciendo para la plataforma.

Este largometraje se centra en una familia que intenta sobrevivir a una banda de forajidos que buscan venganza. (Foto cortesía)

Este es el primer proyecto que surge de la asociación entre la actriz y The Daily Wire, un sitio web conservador que fue fundado en 2015 por el comentarista político Ben Shapiro. Esta alianza surgió rápidamente tras el despido de Carano, ya que quienes estuvieron a favor de ella decidieron que iban a hacer lo posible para que la actriz no pase desapercibida.

Terror on the Prairie fue dirigida por Michael Polish, está protagonizada por Gina Carano y junto a ella este elenco lo integran personalidades como el luchador Donald “Cowboy” Cerrone, el comediante Tyler Fischer y Nick Searcy.

