Nuevas imágenes de “The Rings of Power”, la serie sobre “El señor de los anillos”, revelaron detalles de sus protagonistas

“The Rings of Power” es una de las producciones más ambiciosas de Prime Video.

Sin duda, The Rings of Power es una de las producciones más esperadas de este 2022. Y no es para menos, y es que continuará con esa historia que se hizo tan famosa en la pantalla grande y en los libros: El señor de los anillos. Y en realidad, viajará al pasado, exactamente a la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando Sauron forja los Anillos de Poder.

Poco a poco se han ido conociendo detalles de esta serie, y ahora, Vanity Fair reveló una serie de imágenes que dejan al descubierto a algunos de sus personajes y esa historia de fantasía épica que se podrá ver en Prime Video.

Por ejemplo, una de las imágenes muestra a Morfydd Clark dándole vida a Galadriel. “El mundo de Galadriel es un mar embravecido. Lejos de la sabia y etérea reina élfica que Cate Blanchett llevó a las aclamadas películas de Peter Jackson, la Galadriel interpretada por Morfydd Clark en la próxima serie es miles de años más joven, tan enojada y temeraria como ella”, asegura la publicación.

Morfydd Clark le dará vida a Galadriel. (Vanity Fair/Prime Video)

La producción también contará con personajes que no existían anteriormente y que fueron creados para la serie. En esa lista se encuentra el elfo plateado Arrondir, interpretado por Ismael Cruz Córdova.

“Anillos para los elfos, anillos para los enanos, anillos para los hombres, y luego el anillo que Sauron usó para engañarlos a todos. Es la historia de la creación de todos esos poderes, de dónde vinieron y qué le hicieron a cada una de esas razas”, aseguró Patrick McKay, quien será uno de los showrunners de la serie junto a JD Payne.

El elfo plateado Arrondir, interpretado por Ismael Cruz Córdova. (Vanity Fair/Prime Video)

Dentro de las imágenes también se conocieron personajes como la princesa enana Disa, interpretada por Sophia Nomvete; Owain Arthur como el príncipe Durin IV, príncipe del bullicioso reino subterráneo de Khazad-dûm y Elrond, interpretado por Robert Aramayo, un joven líder elfo políticamente ambicioso.

Elrond, interpretado por Robert Aramayo, un joven líder elfo políticamente ambicioso. (Vanity Fair/Prime Video)

De acuerdo a lo contado por Vanity, la producción tendrá más de 22 personajes y múltiples historias que incluirán a las distintas razas de la Tierra Media.

Cabe mencionar que el próximo domingo, 13 de febrero, se presentará el primer adelanto de esta producción en medio del famoso Super Bowl.

La princesa enana Disa, interpretada por Sophia Nomvete. (Vanity Fair/Prime Video)

