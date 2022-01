“Pam & Tommy”: la increíble transformación de Lily James para ser Pamela Anderson

¿Cómo sucedió la primera filtración de un video sexual que se volvió viral? La historia detrás del video que protagonizaron Tommy Lee y Pamela Anderson se contará en la nueva serie de Star Plus.

Cuando salieron a la luz las primeras imágenes de Pam & Tommy, la actriz Lily James lucía totalmente irreconocible en el rol de la bomba sexy de los noventa, Pamela Anderson. Para ponerse en el rol de la estrella y modelo canadiense, tuvo que enfrentarse a un largo proceso de transformación que involucró un duro entrenamiento físico y muchas horas sentada en el departamento de maquillaje, según detalló pocos días antes del debut de la miniserie en el catálogo de Star+.

Ella dio todo el crédito a David Williams, del departamento de maquillaje, y Barry Lee Moe, quien se encargó de que su cabello luzca tan bien, además del equipo de prótesis y los diseñadores de vestuario y producción. Asimismo, comenzó a someterse a rutinas de ejercicio unos meses previos al rodaje con la guía de su entrenador personal, Matt Bevan, quien ha trabajado anteriormente con otros artistas de Hollywood como Daisy Ridley.

“Me sentí realmente atlética, lo que no había hecho en mucho tiempo y de allí surgió una gran confianza. Ahora me siento menos cohibida en la playa”, dijo la actriz británica de 32 años en una entrevista con Entertainment Weekly. “ Fue realmente maravilloso sentirme así, sentirme así en mi propio cuerpo. Sin embargo, fue realmente difícil, aunque gratificante ”.

Lily James necesitó de rutinas de ejercicio y horas en el departamento de maquillaje para lucir como Pamela Anderson en la miniserie "Pam & Tommy". (Star+/NBC)

El complejo look de Pamela Anderson

Lily James, conocida por sus roles en La cenicienta y Mamma Mia! Vamos otra vez, relató que pasó largos periodos con el equipo de maquillaje para que su rostro y cuerpo tomen la apariencia de la recordada salvavidas de Baywatch que se convirtió en un ícono de la TV: “ Estaba en la silla de maquillaje a las 3:30 a.m. y había un proceso de cuatro horas para lograr el look de Pamela. Ojos, peluca, dientes, hubo todo un proceso [..] Exploramos toneladas de prótesis diferentes como la nariz, el mentón, las cejas, la frente, pero al final las eliminamos lo más posible ”.

Definitivamente, la idea no era crear una “barrera” entre sus expresiones para la interpretación y ella bajo el maquillaje y las prótesis. “Creo que hicieron un gran trabajo. Me sorprendió mucho lo que pudieron hacer”, añadió sobre el resultado final que se observará en los episodios de Pam & Tommy. Por ejemplo, contó que, en algunas escenas, utilizó una pieza falsa para simular los senos de Pamela Anderson.

"Pam & Tommy" estrenará sus tres primeros episodios el próximo 2 de febrero. (Star+)

“La pieza del pecho era increíble. Nunca, nunca sabrías que no soy yo, fue impactante”, aseguró, aunque no tuvo muchas oportunidades de probársela, ya que se escogieron atuendos que no tuvieran que requerir su uso constante. “Hicimos trampa con mis propios senos y descubrimos atuendos y cosas para camuflar u ocultar y fingimos la ilusión de que son más grandes”.

Por otro lado, el bronceado de Anderson también fue necesario de trasladar a la ficción. “Simplemente no podía creer lo pálido que estaba antes”, admitió James. “No puedo broncearme, no importa cuánto lo intente. Me pongo pecosa y un poco morena, pero no realmente. Así que me hice muy buena amiga de mi bronceador en aerosol”, detalló sobre esta práctica para imitar la piel que tenía la ex conejita de Playboy en sus apariciones ante las cámaras.

Los tres primeros episodios de Pam & Tommy se lanzarán el 2 de febrero y el resto de la temporada tendrá estrenos semanales en la plataforma Star+ para Latinoamérica. En Estados Unidos, la serie se podrá ver a través de Hulu.

