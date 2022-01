Segundo tráiler y pósters individuales de “Pam & Tommy”: conoce la historia de cada personaje

¿Cómo sucedió la primera filtración de un video sexual que se volvió viral? La historia detrás del video que protagonizaron Tommy Lee y Pamela Anderson se contará en la nueva serie de Star Plus. (Nuevo tráiler)

La serie se estrena el 2 de febrero en Star Plus con tres capítulos disponibles desde su lanzamiento y luego uno por semana. Está dirigida por Craig Gillespie, director de Yo, Tonya, y se ubica en los inicios de internet cuando Pamela Anderson y Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, son víctimas de un robo y protagonistas de la primera filtración de un video sexual que se vuelve viral.

Pam & Tommy es el nombre de la ficción y se basa en la increíble historia real detrás del primer video sexual que llegó a millones de personas en todo el mundo a través de internet, pero usando como herramienta de reproducción los VHS. Protagonizado por Lily James (Yesterday) como Pamela Anderson y Sebastian Stan (The Falcon & the Winter Soldier) como Tommy Lee, la ficción lanzó un nuevo adelanto pero también pósters originales de cada uno de los personajes. Conoce la historia de los otros involucrados.

"Pam & Tommy" presenta los pósters individuales de los personajes. (Foto cortesía)

Además de la pareja protagonista, el reparto principal lo completa un gran elenco compuesto por Seth Rogen, Nick Offerman y Taylor Schilling. El primero de los recién mencionados interpreta a un electricista descontento que luego de un desacuerdo con el propio Tommy Lee y de que este le apunta con un arma, decide entrar a robar en su casa. Se llevó dinero, algunos objetos de valor y un video con grabaciones caseras de la pareja. Ese electricista llamado Rand Gauthier, interpretado por Rogen, vio una oportunidad, la tomó y llegó hasta un conocido para ver qué se podía hacer con él.

Nick Offerman le dará vida a un actor, director y productor de cine para adultos, quien colaboró con la distribución y monetización del video. (Foto cortesía)

Otro de los personajes es el interpretado por Nick Offerman (Parks and Recreation). En los créditos aparece como el tío Miltie, pero su nombre completo es Milton Owen Ingley, también conocido como Michael Morrison. También fue veterano de la guerra de Vietnam y años más tarde trabajó en la industria pornográfica: aparece en 140 películas. En los 80 cambió su rol en las producciones para adultos y de actor pasó a ser director y productor.

La conexión del tio Miltie con el caso tiene otro giro interesante: el electricista que entró en el domicilio de Tommy Lee también era conocido como Austin Moore en la industria del porno y es por esto que ambos tenían una relación de amistad. Aunque el electricista solo trabajó en 75 películas, conoció a gente dentro de la industria y acudió a ellos para saber qué hacer con el video. Ahí es donde aparece Miltie, quien colaboró con la distribución y monetización del video. La suma concreta por la cual la vendieron fue de 50 mil dólares.

Taylor Schilling interpretará a una estrella porno quien también se verá involucrada en el escándalo sexual. (Foto cortesía)

Y por último aparece Taylor Schilling, ex Orange is the New Black, quien encarnará a Erica, esposa de Rand (Seth Rogen) y estrella porno que se verá involucrada en el evento por el vínculo, pero también por su experiencia dentro de la industria del cine para adultos.

La serie tiene ocho episodio de los cuales tres se estrenarán desde el primer día por Star Plus.

SEGUIR LEYENDO: