“Estamos muertos”: ¿a qué hora se estrena la serie de zombies en Netflix?

Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado. (Netflix)

Después del éxito de la película Estación zombie y la serie Kingdom, los muertos vivientes regresan a Corea del Sur en una nueva serie titulada Estamos muertos. El viernes 28 de enero, Netflix lanzará todos los episodios de la producción basada en el webtoon Now at Our school, de Joo Dong-geun, que retrata cómo una escuela es invadida por humanos transformados en caníbales y solo unos pocos alumnos podrán sobrevivir al apocalipsis.

“Un grupo de estudiantes atrapados en una escuela viven situaciones extremas mientras buscan la manera de que los rescaten de una invasión zombi”, se lee en la sinopsis oficial. De acuerdo al adelanto oficial, el día de la infección masiva inicia como cualquier otro, los estudiantes asisten al instituto… hasta que una joven muere delante de un grupo de jóvenes en un salón de clases e inesperadamente despierta para atacarlos. El virus comienza a esparcirse por la escuela y solo unos pocos podrán salir ilesos, pero el plan principal es lograr escapar de la estampida de zombies sin ser mordidos o asesinados para ponerse a salvo en los exteriores. ¿Podrán logarlo?

Dong-geun alcanzó notoriedad gracias a su historieta entre 2009 y 2011, años en los que se publicaron los números del cómic digitalmente en su país natal. En 2020, Netflix confirmó que trabajaría en una versión para la pantalla chica de la mano de JTBC Studios y Film Monster, sin embargo, a causa de la pandemia de COVID-19, las filmaciones tuvieron que ser aplazadas y eso afectó la fecha de estreno. Finalmente, los 12 capítulos que componen la temporada podrán verse recién este año tras una larga espera.

La primera temporada de "Estamos muertos" se estrenará el 28 de enero. (Netflix)

¿A qué hora se estrena Estamos muertos?

La primera temporada de Estamos muertos se podrá ver desde la madrugada de este viernes, 28 de enero, en Netflix . Todos los episodios se estrenarán a la vez, ya que el servicio streaming no presenta un tipo de estreno semanal para este título en su catálogo. Conoce aquí la hora de estreno, según tu país:

Argentina 5:00 a.m.

México 2:00 a.m.

Perú 3:00 a.m.

Colombia 3:00 a.m.

Chile 5:00 a.m.

Bolivia 4:00 a.m.

Venezuela 4:00 a.m.

Ecuador 3:00 a.m.

Uruguay 5:00 a.m.

Paraguay 4:00 a.m.

Puerto Rico 4:00 a.m.

Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon y Yoo In-soo componen el elenco principal. (Netflix)

Estamos muertos está protagonizada por Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Cho Yi-hyun y Son Sang-yeon. Entre los actores secundarios figuran Lee Kyu-hyung, Kim Byung-chul, Shin Jae-hwi, Lee Chae-eun, Kim Bo-yun, Bae Hae-sun, Yoon Gyung-ho, Kim Jin-young, Lee Sang-hee, Jeon Bae-soo, Kim Ji-soo, Ahn Ji-ho y Ahn Seung-gyun, entre otros más. La serie está escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su.

SEGUIR LEYENDO: