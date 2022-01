“After: almas perdidas” es una de las películas más vistas en Estados Unidos y ya se puede ver en Latinoamérica

"After: almas perdidas" puede verse en Amazon Prime Video.

El pasado 17 de enero, After: almas perdidas se estrenó en Estados Unidos y rápidamente se ha posicionado como uno de los títulos más vistos. Originalmente, la tercera entrega de la franquicia juvenil se lanzó en cines en septiembre de 2021 en diversos países, pero solo este año se ha podido ver también a través del streaming. Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin regresaron a sus roles como Tessa Young y Hardin Scott bajo la dirección de Castille Landon y con el guion de Sharon Soboil.

La cinta se basó en la novela After We Fell, de Anna Todd, que forma parte de la exitosa saga literaria con millones de ejemplares vendidos en el mundo, y es la secuela de After: en mil pedazos y After: aquí comienza todo. En esta continuación vemos a Tessa y Hardin en la etapa más complicada de su relación como pareja. Ella se alista para tomar un trabajo en Seattle mientras que, a su vez, lidia con la llegada de su padre y las sorprendentes revelaciones sobre la familia de su novio británico.

La franquicia cinematográfica de romance juvenil está protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. (Amazon Prime Video)

Además de Langford y Fiennes-Tiffin en los papeles protagónicos, el elenco está compuesto por Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins y Mira Sorvino. La filmación se llevó a cabo durante la pandemia en Sofía, la capital de Bulgaria, y se rodó en conjunto con el cuarto filme, titulado After Ever Happy, cuyo lanzamiento está programado para verse en la pantalla grande este 2022 (aún sin fecha oficial).

After: almas perdidas también se puede ver en Latinoamérica a través de la plataforma Amazon Prime Video .

"After" nació como un éxito en el portal Wattpad, donde la escritora Anna Todd comenzó a publicar la romántica historia de Tessa y Hardin. (Amazon Prime Video)

De Wattpad al cine, el éxito de una novela inspirada en Harry Styles

El internet y el fanfiction tienen una larga historia con los productos del entretenimiento y la cultura popular, ya sean películas, series, libros, videojuegos, etc. Estas historias son desarrolladas por fans utilizando personajes que pertenecen a obras con derechos de autor o personas reales, y han sido difundidas a través de diferentes portales, entre ellos, Wattpad, uno de los más rentables para escritores de diversos géneros literarios. Allí nacieron las primeras líneas de After , ideada en un comienzo por Anna Todd durante su época como aficionada del grupo One Direction.

El personaje masculino se basó en el cantante Harry Styles, pero para poder vender la historia a una editorial finalmente tuvo que cambiarle de nombre, aunque aun así se pueden observar muchas similitudes entre el artista y el joven ficticio de nombre Hardin como, por ejemplo, que ambos son ingleses.

A raíz de la publicación de sus novelas, Todd se volvió un referente de la literatura juvenil con un total de diez libros que escribió a lo largo de la última década. El primer título se publicó en 2014, y seguía a Tessa en su primer año de universidad cuando de pronto todo en su vida cambia cuando conoce a Hardin, un chico malo, con tatuajes y muy atractivo. A pesar de ser muy distintos, ambos se enamoran e inician un largo romance con altibajos. La versión para el cine llegó unos años después, en 2019, y fue un éxito total en la audiencia joven, aunque no obtuvo críticas positivas de la prensa especializada por las falencias del guion y lo decepcionante de las actuaciones.

