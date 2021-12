George Clooney rechazó 35 millones de dólares por un día de trabajo

El actor y director George Clooney junto a su esposa Amal Clooney en la presentación de "The Tender Bar". Juntos decidieron que no era necesario sumar 35 millones de dólares a la familia. (Reuters)

Parece que el dinero no es todo en la vida de Clooney. En una entrevista con la publicación inglesa The Guardian, el actor ganador de un Oscar por Syriana, afirmó que rechazó la posibilidad de ganar 35 de millones de dólares por un día de trabajo. Se trataba de la realización de un comercial que solo le demandaría unas horas de labor. “Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un comercial de una aerolínea, pero hablé con Amal [su esposa desde 2014 y quien es abogada de derechos humanos] al respecto y decidimos que no valía la pena. Estaba [vinculado con] un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’“.

Clooney, al igual que otras mega estrellas de Hollywood, suelen ser el rostro de diferentes marcas. Por ejemplo, en esta entrevista reseñan la cantidad de dinero que se llevó el actor por participar en la publicidad de Nespresso en la que acuñó la frase “What else..?” . Por esa publicidad se llevó unos 40 millones de dólares, mientras que su compañía de tequila llamada Casamigos, fue vendida hace cuatro años por aproximadamente un billón de dólares. Así que entendemos que el querido George no estaría teniendo problemas de dinero, y que además, es amado por todos en la industria del entretenimiento.

George Clooney suele ser unos de los rostros más apetecidos por las marcas para sus campañas de publicidad. (Reuters)

Clooney se encuentra en plena promoción de la película que dirige. Se trata de The Tender Bar, protagonizada por Ben Affleck. Durante la entrevista fue consultado también sobre la elección de sus proyectos. “En general, simplemente no hay tantos papeles geniales y mira, no tengo que actuar. Mi esposa y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 años este verano”.

El actor será parte de un nuevo proyecto con su gran amiga Julia Roberts. Se trata del filme, Ticket To Paradise, una comedia romántica en la que también actúan Kaitlyn Dever y Billie Lourd. Y a su vez, próximamente el actor se reunirá en Reino Unido con otro de sus grandes amigos, Brad Pitt, para hacer una nueva cinta juntos. Se trataría en principio de un thriller para Apple TV+ dirigido por Jon Watts.

El artista también se refirió a quiénes son los actores que marcaron su carrera: “Los dos actores que eran personalmente amigos y que también tenían más influencia en mí fueron Paul Newman y Gregory Peck, ambos hombres a los que admiraba mucho por quiénes eran y cómo eran en la pantalla. Eran verdaderas estrellas de cine anticuadas y se mezclaron en [la política]. Así que fue muy divertido ser amigo de ellos y copiar algunas de las cosas que hacían“.

