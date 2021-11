La nostalgia toma forma de documental con el proyecto “Arcadeología”

21 dichos increíbles de Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio Gucci que inspiró la película de Ridley Scott

Pasó 16 años en la cárcel. Rechazó la libertad condicional porque le exigía trabajar: “Nunca lo hice en la vida y no voy a empezar ahora”. Su filosofía accidental sostiene que “es mejor llorar en un Rolls-Royce que ser feliz en una bicicleta”. Le molestó que Lady Gaga no tuviera “la cortesía o el sentido común” de conocerla antes de representarla en “House of Gucci”