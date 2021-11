10 películas que reunieron a grandes elencos de estrellas

"Pulp Fiction" y Love Actually" son de esos filmes que reunieron a un gran número de estrellas (Composición)

Aclamadas, criticadas y opiniones que las describen simplemente como mediocres. Trabajar en la filmación de una película con un gran número de actores famosos no siempre resulta fácil, debido a que el guion y dirección deben posicionarse a la altura de su propio reparto estelar o, de lo contrario, será tan olvidables como cualquier otra producción de menor presupuesto. Tras el estreno de House of Gucci y con el próximo lanzamiento de Don’t Look Up, repasamos algunas de estas cintas más famosas estrenadas entre los noventa y la actualidad.

PULP FICTION (1994)

La obra maestra de Quentin Tarantino es un clásico del cine y no se puede pasar por alto que su éxito también se debió al gran elenco de actores que dirigió en ese entonces: ( John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth) . Ellos dieron vida a los personajes ficticios en una narrativa no cronológica que termina por conectarse hacia el final del metraje.

OCEAN’S ELEVEN (2001)

También conocida como La gran estafa, fue un remake de la película original de 1960 y se le recuerda como un éxito en el género de comedia y acción. La trama se centra en Danny Ocean, un hombre que recluta a un grupo de personas para concretar el robo de múltiples casinos en Las Vegas de manera simultánea. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y Julia Roberts protagonizaron el filme. En 2018, se volvió a lanzar en el cine con un cast completamente femenino bajo el título Ocean’s 8: las estafadoras.

LOVE ACTUALLY (2003)

Una comedia romántica inolvidable como muy pocas. Ambientada en la Navidad, esta película de Richard Curtis narra las vidas de ocho parejas en Londres que experimentan el amor de diferentes maneras. El reparto estuvo integrado por Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Laura Linney, Colin Firth, Emma Thompson , Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln y muchos más.

"Love Actually" es una de las comedias románticas favoritas en el cine (Crédito/Universal Pictures)

INFILTRADOS (2006)

En este drama policial participaron Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga y Alec Baldwin. Dirigida por Martin Scorsese, la historia sigue a un policía que trabaja de forma encubierta y se infiltra en una organización criminal, mientras que uno de los integrantes de esta mafia hace lo mismo y se convierte en un topo dentro del departamento policial.

MAMMA MÍA! (2008)

Meryl Streep protagoniza la adaptación cinematográfica de la obra de teatro musical de Broadway creada por Catherine Johnson. Tal como el libreto original, tomó canciones del grupo sueco ABBA para narrar la aventura de una mujer en un romántico verano con tres hombres distintos durante su juventud. Ella se embarazó, pero nunca supo quién era el padre de su hija. Además de la ganadora del Oscar, actúan Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård.

THE EXPENDABLES (2010)

Sylvester Stallone convocó a Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Terry Crews, Steve Austin y más actores en una película de acción que no tardó en convertirse en una franquicia cinematográfica, conocida en español como Los indestructibles. Este proyecto que escribió y dirigió Stallone, se trata de un agente de la CIA que contrata a un grupo de mercenarios para eliminar a un dictador en América Latina.

Stallone creó la saga cinematográfica "The Expendables" (Crédito/Lionsgate)

CONTAGIO (2011)

Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard y Gwyneth Paltrow se juntaron en esta producción basada en los eventos de la pandemia de gripe A (H1N1). El argumento refleja mucho de lo que también se vivió con la COVID-19: cuarentena, hospitales, muertes, etc.

LOS MISERABLES (2012)

Basada en los libros de Victor Hugo, esta película inspirada en el musical homónimo presentó a los famosos actores Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Amanda Seyfried y Helena Bonham Carter en los roles de clásicos personajes de la literatura francesa.

AMORES INFIELES (2013)

Jude Law y Naomi Watts protagonizan esta película sobre un exitoso novelista que debe retratar las etapas de una relación en tres historias. Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien Brody, Olivia Wilde, James Franco, Moran Atias, Kim Basinger y Maria Bello componen el elenco secundario.

LA CRÓNICA FRANCESA (2021)

En noviembre de este año, lo nuevo de Wes Anderson se sumó a la categoría de repartos con grandes estrellas de cine. Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet , Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman y Anjelica Huston se meten de lleno en un guion que hace una oda al periodismo.

El filme de Wes Anderson se compone de sátiras sobre el mundo del arte, los manifiestos políticos y las notas sobre comida (Crédito/Walt Disney Studios Motion Pictures)

SEGUIR LEYENDO: