El renacer de Lindsay Lohan con un filme navideño

Lindsay Lohan protagonizará un filme navideño titulado, “Christmas in Wonderland”. (Foto cortesía).

“Lindsay Lohan protagonizará una nueva comedia romántica sobre una heredera de un hotel, recién comprometida y malcriada que se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña obrera y de su pequeña hija después de sufrir una amnesia total en un accidente de esquí”. Este fue el tweet que publicó Netflix desde su cuenta y que inmediatamente sumó más de 40 mil likes. Es que Lohan-nacida en 1986 en el Bronx en la ciudad de Nueva York- supo ser una gran estrella infantil y luego, al llegar la adolescencia, tuvo muchos traspiés con adicciones que la alejaron de Hollywood. Pero ahora parece estar dispuesta a regresar y Netflix le dio una gran oportunidad.

Se trata de Christmas in Wonderland, que estará dirigida por Janeen Damian (A Christmas Waltz, Hot Tamale) y con el guion de Michael Damian (esposo de Janeen) junto a Jeff Bonnett (Heroes) y Ron Oliver (Operation Christmas).

Luego de la amnesia que sufrirá el personaje de Lohan, la joven recibirá un mensaje sobre el valor de la bondad y el amor cuando sea recibida por el apuesto joven dueño de una cabaña (interpretado por Chord Overstreet).

El elenco que acompañará a Lindsay Lohan en el filme navideño. (Foto cortesía).

Claro que Lohan no estará sola en esta nueva aventura navideña. La acompaña un gran elenco que incluye a Chord Overstreet, conocido por su papel en Glee, en la que interpretó a Sam Evans. Y completan el reparto George Young (de Malignant), Jack Wagner (que participó en The Bold and the Beautiful), Sean Dillingham (actor de Yellowstone) y Olivia Perez (actriz que participó en la película, In The Heights).

La producción de este nuevo filme inició el pasado 8 de noviembre de 2021. La filmación durará aproximadamente dos meses, con una finalización prevista para el 15 de diciembre. El rodaje se está llevando a cabo en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es por eso que esta película navideña estaría disponible en la plataforma para la navidad de 2022.

Las primeras imágenes de la película fueron publicadas en las cuentas de Instagram de Netflix y los seguidores no tardaron en hablar del photoshop utilizado en el rostro de Lindsay Lohan. Los comentarios apuntaban a que no podían reconocerla por la cantidad de retoques que tenía la imagen.

Lindsay Lohan y la foto que generó polémica entre sus seguidores. (Foto cortesía).

Recordemos que la actriz estuvo alejada de la industria del entretenimiento durante los últimos años. Estuvo entre Dubái y Mikonos, donde se dedicó a la administración de bares y restaurantes en la playa. Pero su profesión inicial es más fuerte y la actriz está decidida a retomar las riendas de su carrera como actriz. Es por eso que decidió volver con este proyecto en una de las plataformas de streaming más grandes del mundo.

A lo largo de estos últimos años la actriz solo había hecho algunos cameos y pequeños papeles, y se había olvidado de protagonizar un filme. Su última aparición en la pantalla grande fue en el thriller supernatural, Among the Shadows, en 2019, una película pequeña que tuvo pésimas críticas y de nuevo la hundió en sus propias sombras. Ahí compartió cartel con Charlotte Beckett, Gianni Capaldi, Dominik Madani, Reynald Bialès, Barry Jay Minoff y Kristoffel Verdonck.

Asimismo, la lista de películas navideñas de Netflix es muy extensa e incluye cintas como Intercambio de princesas 3, Robin Robin y A Castle for Christmas. En la lista también están: Jingle Jangle: una mágica Navidad, Un príncipe de Navidad y las dos películas de Crónicas de Navidad con Kurt Russell como Santa Claus.

