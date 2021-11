¡Llega una nueva temporada de “Combate Freestyle” a Space!

En esta ocasión, ocho MCs de la región pelearán por ser el mejor. (Foto cortesía)

Con el pasar del tiempo y sus diferentes temporadas, Combate Freestyle se ha convertido en una competencia de alto nivel, con importantes participantes de diferentes países que protagonizan increíbles batallas de rimas, ingenio y flow. Tras las exitosas fechas en Argentina, Chile y Perú, en esta nueva temporada el programa de Space llega a México este 25 de noviembre y presentará a los mejores talentos en dos encuentros.

En la primera fecha se presentarán MCs que ya son bien conocidos en la región por su taleno y que sacarán la casta sobre el escenario: Marithea, Majestic, Potencia, Lobo, Zticma, B One y Adrenalina.

Cabe mencionar que Marithea, proveniente de Colombia, es la única mujer que estará en este grupo de talentos. Y sin duda, hará temblar a los hombres con su manera de enlazar frases y rimas. Poco a poco se ha convertido en una de las mejores, y recientemente se convirtió en la ganadora de la Red Bull Batalla Colombia.

Si nunca ha visto esta producción, le contamos que Combate Freestyle se desarrolla bajo la modalidad Seven to Punch, esto quiere decir que los competidores se enfrentan en cortos desafíos que no tienen un fixture determinado.

“En cada duelo, los dos participantes se enfrentan en un doble desafío de frases y réplicas, y el jurado escoge a un ganador que continúa en la competencia. Este ganador suma un punto y comienza una nueva disputa ante otro rival, mientras que el perdedor espera por una nueva oportunidad. Los cuatro freestylers con más puntos avanzan a las semifinales, y allí se arman nuevas parejas que van por el pase a la definición”, asegura Space en un comunicado de prensa.

Marithea es la única mujer que competirá en esta primera fase de "Combate Freestyle". (Foto cortesía)

Pero esto no es todo. Una de las principales novedades de esta nueva temporada tiene que ver con la clasificación automática del ganador de cada etapa a una gran final latinoamericana. Esta reunirá a los ocho ganadores de los cuatro países, quienes competirán por ser el mejor de la región.

Combate Freestyle se podrá ver este jueves, 25 de noviembre, a través de la pantalla de Space y su canal de YouTube. Tenga en cuenta los siguientes horarios dependiendo del país donde se encuentra: siete de la noche en México, ocho de la noche en Colombia, y diez de la noche en Argentina y Chile.

La primera edición de Combate Freestyle se realizó en 2020. Esta reunió a más de 60 freestylers de Argentina, México y Chile, países en los que fue tendencia en las redes sociales.

Como dato adicional se debe decir que en Argentina la competencia fue tendencia durante una semana en YouTube y las transmisiones de livestreaming alcanzaron una audiencia de 35.000 personas.

