La emotiva despedida del director de “Black Panther”a Chadwick Boseman: “Vivió una vida hermosa”

Chadwick Boseman murió a los 43 años tras un lucha de cuatro años contra un cáncer de colon

Netflix canceló un evento virtual para la última película de Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”, que estaba programada para el lunes. El ganador del premio SAG falleció trágicamente, a los 43 años, el viernes después de una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon en etapa IV.

En el encuentro iba estar la coprotagonista de Chadwick, Viola Davis, y el director ganador del premio Tony, George C. Wolfe, que juntos iban a dar un primer vistazo exclusivo de la película, según reporta el sitio especializado Deadline.

El drama, ambientado en Chicago 1927, se centra en la vida de una cantante de blues (Davis), que debe lidiar con su trompetista (Boseman) y la gerencia blanca decidida a controlarla durante una grabación. Además de Boseman y Davis, la película basada en la obra homónima de August Wilson también cuenta con actuaciones de Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts y Taylour Paige.

Por otro lado, el director de “Black Panther” reveló en un emotivo tributo a Boseman que no sabía que el actor tenía cáncer. Ryan Coogler, quien también coescribió la exitosa película de Marvel, dijo que estaba anonadado por su muerte. “Chad valoraba profundamente su privacidad y yo no sabía de su enfermedad”, escribió Coogler en un extenso comunicado a Entertainment Weekly el domingo.

“Después de que su familia emitió su declaración, me di cuenta de que estuvo viviendo con su enfermedad todo el tiempo que lo conocí”, relató Coogler. “Me duele más saber que no podemos tener otra conversación, cara a cara, o intercambio de mensajes de texto. Nos enviaba recetas vegetarianas y regímenes alimenticios para que mi familia y yo siguiéramos durante la pandemia. Nos cuidaba, incluso mientras lidiaba con el flagelo del cáncer”.

“Vivió una vida hermosa. E hizo un gran arte. Día tras día, año tras año. Qué huella tan increíble nos dejó”, expresó el cineasta.

El sábado se dio a conocer que el último tuit que fue publicado en la cuenta de Boseman se convirtió la publicación con más likes en la historia de Twitter. La propia red social informó que el mensaje que confirmó la muerte del actor de Marvel consiguió ese hito dentro de la trayectoria de la plataforma. “El tuit con más ‘me gusta’. Un tributo digno de un rey”, escribió la compañía.

El mensaje cuenta con 7 millones de likes y 3,1 millones de retuits

Boseman anuncio 10 días antes de morir su último proyecto. Se trata de una serie llamada “Little Rock Nine” que está basada en el libro ‘A Mighty Long Way: My Journey to Justice at Little Rock Central High’ (‘Un largo y poderoso camino: Mi viaje hacia la justicia en Little Rock Central High’) de Carlotta Walls LaNier.

El argumento de la ficción se resume en un grupo de nueve colegialas afroamericanas que se inscribieron en la Central High School para blancos en Little Rock, Arkansas, luego del fallo de la Corte Suprema de Brown contra la Junta de Educación, que declaró la segregación inconstitucional en 1954. En este proyecto, Chadwick era productor ejecutivo de la serie así como participaba en el guión junto a Seth MacFarlane.

Tras el comunicado de su fallecimiento, han sido muchos los compañeros de profesión que han querido despedirse de él y que le han dedicado hermosas palabras como es el caso de Chris Hemsworth o Robert Downey Jr.

A Boseman le fue diagnosticado cáncer de colon en etapa tres en 2016. Prefiriendo mantenerlo en privado, prosiguió su carrera trabajando para Marvel y aceptó unirse a Spike Lee en su última película con Netflix, “Da 5 Bloods: Hermanos de armas”.

Para despedirlo, Spike compartió el video de un fragmento del filme. “Dios es amor, amor es Chadwick”, fue la frase que eligió Lee para acompañar el clip. Por otro lado, el cineasta dijo que no sabía que el actor estaba enfermo.

Marvel tenía planeado para mayo de 2022 estrenar la segunda parte de Black Panther. Mientras los directivos de Marvel deciden si reemplazarán a Boseman, lo cierto es que el intérprete dejó grabado un último trabajo como Black Panther antes de morir. Según informan medios estadounidenses, Boseman interpretó por última vez al personaje poniendo su voz para “What If...?”, la serie de animación de que se estrenará en Disney+.

