“Harry Potter”: confirman fecha de la reunión especial del elenco por el aniversario 20

El elenco principal de la franquicia "Harry Potter" estuvo conformado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. En el aniversario número 20 de su estreno, compartirán una reunión para todos los fans. (Créditos/Anthony Harvey/Getty Images)

¿Está listo para volver a Hogwarts? La fiesta por los 20 años de Harry Potter llega con una reunión especial del elenco, tal como ya ha sucedido con otras grandes franquicias del cine y la TV que celebran sus aniversarios. A dos décadas del estreno de la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, no solamente los fanáticos gozarán de una mágica proyección en la pantalla grande, sino que podrán celebrar con un esperado reencuentro de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

La plataforma HBO Max anunció hoy que el especial televisivo Harry Potter 20 aniversario: regreso a Hogwarts se estrenará el próximo 1 de enero. Se trata de una reunión del reparto de las películas en los estudios de Leavesden, Inglaterra, locación donde se grabó toda la saga cinematográfica y que actualmente funciona como un atractivo turístico para los aficionados por sus sets y construcciones para los rodajes.

Desde muy pequeños, Radcliffe, Watson y Grint dieron vida a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, icónicos personajes que nacieron de los libros escritos por J.K. Rowling. No cabe duda de que verlos reunidos físicamente será el evento principal de toda la celebración que involucra el aniversario número 20 y todas las actividades especiales que rodean esta esperada fecha por los potterheads a nivel mundial.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dieron vida a a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. (Crédito/Warner Bros.)

20 AÑOS DE HARRY POTTER SE CELEBRAN CON REUNIÓN ESPECIAL

El famoso trío no se reúne de esta manera desde que grabaron Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2, la última entrega que se estrenó hace 10 años. Por ende, este reencuentro, tal como el de Friends y otros éxitos del entretenimiento, será probablemente uno de los mayores regalos para los potterheads en este Año Nuevo para recibir con alegría el 2022.

Además, Harry Potter 20 aniversario: regreso a Hogwarts contará con la participación de las estrellas Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Gary Oldman (Sirius Black), Ralph Fiennes (Voldemort), Robbie Coltrane (Hagrid), Bonnie Wright (Ginny), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), James y Oliver Phelps (Fred y George), Mark Williams (Arthur Weasley) y Alfred Enoch (Dean Thomas). Chris Columbus, cineasta que dirigió las tres primeras películas de la franquicia, también se sumará al especial.

¿J.K. ROWLING PARTICIPARÁ DE LOS 20 AÑOS DE HARRY POTTER?

A pesar de ser la mente detrás de la obra literaria, J.K. Rowling no figura entre los invitados confirmados y tampoco ha anunciado, desde sus perfiles en redes sociales, que se unirá a la reunión. Se recuerda que la novelista británica ha sido blanco de críticas por hacer comentarios transfóbicos en Twitter e, incluso, ha sido tildada por sus seguidores de TERF (feminista radical que excluye a las personas transgénero).

J.K. Rowling ha sido blanco de críticas por hacer comentarios transfóbicos. (Créditos/John Phillips/Getty Images)

A raíz de esta polémica, Daniel Radcliffe y Emma Watson se manifestaron sobre el tema y aclararon no estar de acuerdo con las opiniones de la autora. “Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daño”, indicó el recordado protagonista de la saga asegurando que no quería crear “una lucha” entre Rowling y él.

Por otro lado, Watson, declarada abiertamente feminista y comprometida con causas sociales en el mundo, utilizó su cuenta de Twitter para contradecir las publicaciones escritas por J.K. Rowling: “Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser”, dijo la intérprete de Hermione.

El especial Harry Potter 20 aniversario: regreso a Hogwarts se estrenará a la medianoche del 1 de enero por HBO Max.

SEGUIR LEYENDO