“NCIS”: se estrena la decimonovena temporada de una de las series más longevas de la televisión

Mantenerse en el tiempo es todos un desafío para cualquier ficción. Lograr tener un público cautivo y una audiencia que se renueve día a día no es tarea sencilla y de eso sabe mucho esta serie que lleva ya 19 años vigente y al aire. Está entre las series más vistas de los Estados Unidos y logró alcanzar una audiencia de 22.500.000 espectadores en la emisión del décimo tercer episodio de la octava temporada. Forma parte también de esas ficciones que no figuran en las entregas de premios, ni sus actores son considerados miembros del club de los mejores, pero no por eso deja de ser una pieza clave en la historia de las series. Sus actores acumulan considerables sumas de millones de dólares y gozan de la popularidad dentro de un público que solo busca entretenerse y pasar un buen rato frente a la pantalla.

Marcie Warren (Pam Dawber) en "NCIS", que regresa este miércoles a AXN.

NCIS (correspondiente a la sigla de Servicio Naval de Investigaciones Criminales) forma parte justamente de las lista de ficciones con más años y temporadas al aire de manera ininterrumpida. Podrían sumarse Grey´s Anatomy, La ley y el orden (ficción que fue dirigida en varios episodios por el director argentino Juan José Campanella) o CSI, como aquellas series que son las más elegidas por los espectadores. Así es como NCIS (que se estrenó en 2003) comenzará su decimonovena temporada el próximo miércoles, 17 de noviembre. Leroy Gibbs, interpretado por Mark Harmon, fue el alma de la serie y anunció hace unos meses que dejaría definitivamente la serie. De hecho, La ley y el orden: SVU también perdió a su estrella central, Christopher Meloni (que interpretaba a Elliot Stabler), y pudo seguir vigente entre sus fieles seguidores.

Mark Harmon como el agente especial Leroy Jethro Gibbs en la serie "NCIS".

El equipo se enfrentará en esta temporada a nuevas misiones llenas de complicaciones y como siempre mucha adrenalina. Además, se retoma lo sucedido en el último episodio de la anterior temporada. Fuimos testigos de como Bishop decide irse y de cómo se enfrentará al resto del equipo ante esta noticia. De a poco se están recuperando de esa salida mientras sucede la desaparición de Gibbs. McGee y Torres van a ser quienes convenzan a Vance (Rocky Carroll) de traer a la agente especial Jessica Knight Katrina Law) al equipo para ayudarlos a encontrar a Gibbs. Aunque logran atrapar a algunos cómplices del asesino en serie que Gibbs y Marcie Warren (la estrella invitada Pam Dawber) estaban rastreando, el principal sospechoso sigue prófugo y será un tema recurrente que los perseguirá.

El resto del elenco lo componen el agente especial Timothy McGee (Sean Murray), el agente especial Nick Torres (Wilmer Valderrama, actor de la serie That’s 70 show), el Dr. Jimmy Palmer (Brian Dietzen), la científica forense Kasie Hines (Diona Reasonover) y el director del NCIS Leon Vance (Rocky Carroll). El equipo también conoce a un nuevo aliado improbable, el agente especial del FBI, Aiden Parker (Gary Cole, actor de Veep y recurrente en The good Wife).

La salida de Harmon de la serie que lo terminó de consagrar (Mark ya era un actor conocido en la industria antes de sumarse a esta serie en 2003) fue una noticia que cayó como un balde agua fría a los seguidores de NCIS. Steven Binder, showrunner de la serie, se expresó así en un comunicado: “Como productor ejecutivo y querido amigo, Mark sigue siendo una parte integral del tejido del programa”, y agregó generando una luz de esperanza: “Con respecto al futuro de Gibbs, y como los fanáticos del programa pueden haber notado desde hace mucho tiempo... nunca descartes a Leroy Jethro Gibbs”.

