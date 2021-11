Leo DiCaprio se pone en la piel del hombre que provocó el suicidio masivo de más de 900 personas

Leo Di Caprio y Jim Jones

No es la primera vez que Leonardo DiCaprio hace una biopic. Ya lo vimos interpretar a Jordan Belfort (El lobo de Wall Street), Howard Hughes (El aviador), J. Edgar Hoover (J. Edgar), Sinatra (en 2011) y Frank Abagnale (Atrápame si puedes). Pero esta vez no solo va a interpretar a una personalidad reconocida, sino que también será el productor del filme.

Se trata de la biografía de Jim Jones, el líder de una secta en Estados Unidos que reunió a más de 900 personas en su organización Templo del Pueblo. Fue un caso bisagra en la historia del país, que comenzó a tomar más en serio todos estos nuevos movimientos que se veían influenciados por el consumo de opioides y otras drogas.

La historia se ambienta en finales de los 70, cuando el movimiento hippie y anti bélico había copado el pensamiento y la forma de vida de los jóvenes estadounidenses. La película de MGM cuenta como guionista a Scott Rosenberg (Venom, Jumanji: bienvenido a la jungla y Jumanji: The Next Level) y se traslada a noviembre de 1978. Jim Jones tenía su centro de operaciones en un asentamiento de Jonestown (un juego con su apellido: El pueblo de Jones) donde se provocó el peor de los escenarios: más de 900 personas decidieron suicidarse siguiendo la línea de conducta de este mesiánico líder.

Así fue como Jones y un grupo de acompañantes que formaban parte de su círculo íntimo orquestaron la masacre en la comuna de la selva en Guyana. Les ordenó a los miembros de la secta que bebieran una bebida que los iba a matar: se trataba de una especie de ponche que había sido adulterado con cianuro.

Ahora bien, ¿quién era James Warren Jim Jones? En 1955 este hombre fundó en Indianápolis lo que luego sería una secta: Templo del Pueblo. En un primer momento esta organización se reconocía como parte del socialismo cristiano, pero luego su líder comenzó a afirmar que él mismo era Dios. Ahí fue cuando esta pequeña comunidad fundó el Jonestown en Guyana, así podría actuar libremente sin el control de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Pero desde su país de origen seguían muy de cerca el accionar de este hombre su secta es por eso que en noviembre de 1978 enviaron a Jonestown a una comisión para que investigara más acerca de esta comunidad. El congresista Leo Ryan fue la persona designada para este rastreo, y murió luego de enfrentarse con desertores de la secta de Jones. Su objetivo era reunir testimonios que demostrarían lo que se venía rumoreando desde hacía tiempo: abusos sexuales hacia mujeres de la secta por parte de Jones, torturas a los que no estaban de acuerdo con el culto, explotación laboral hasta la esclavitud y maltrato a niños.

Imagen del suicidio en masa de 917 personas de la secta que lideraba Jim Jones

Luego de este evento desafortunado, Jim Jones toma una drástica decisión. Orquestó un suicido en masa a partir de una bebida (Flavor Aid) que contenía cianuro. Así encontraron la muerte 917 personas que formaban parte de este delirante culto; más de 300 eran niños. Jones murió ese mismo día (18 de noviembre de 1978), pero no por envenenamiento sino por una herida de bala que se habría provocado él mismo.

A lo largo de más de 40 años se han realizado muchos documentales que reflejan el horror que vivieron muchas personas que pudieron escaparse del horror de esta secta que se emparejó con la creada por Charles Manson.

DiCaprio no solo protagoniza este filme, en el rol de Jones, sino que también lo produce a través de su empresa, Appian Way. Por ahora no se reveló el nombre que llevará la producción ni tampoco quién estará a cargo de la dirección.

