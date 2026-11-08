¿Habrá menos autos chinos?: todo lo que hay que saber del cupo de autos híbridos y eléctricos de 2027

El cupo 2027 repartirá los autos de distinto modo al de los dos años anteriores. Las marcas chinas más chicas tendrán pocas unidades. REUTERS/Jon Nazca

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Lo más importante que hay que saber del cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel para 2027 y su nuevo formato es que tanto fabricantes como no fabricantes (importadores), tendrán un régimen distinto al anterior y distinto también entre sí, para la asignación de unidades.

El dato no es menor, y tal como había adelantado Infobae, el impacto que esta reforma tendrá para las marcas es muy diferente entre quienes toman el cupo como un complemento del portafolio de vehículos, las automotrices reunidas en Adefa, y para quienes toman este programa del Gobierno como el principal impulsor de sus ventas, como ocurre con la mayoría de las marcas importadas de reciente arribo al mercado.

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Inicialmente, y como reglas generales para ambos grupos, tendrán prioridad en la asignación los solicitantes que registren antecedentes favorables de cumplimiento en las licitaciones de los dos años anteriores.

Aunque resulta bastante obvio por la cantidad de marcas que se anotaron en la última convocatoria, y a la que se sumarán otras que no habían participado por no tener vehículos que pudieran cumplir con el valor FOB máximo que estuvo vigente en 2025 y 2026, el Gobierno aclaró también que “en ningún caso podrá asignarse a un solicitante una cantidad de vehículos automotores superior a la oportunamente solicitada”.

También se aclara que todos los solicitantes de cupo, que deberán demostrar capacidad financiera, vinculación con las marcas de los vehículos que soliciten importar, y existencia o inicio de tramitación de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) o instrumento de homologación equivalente.

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BYD es una de las pocas automotrices chinas que superó las 9.000 unidades y es considerado Gran Importador en el nuevo esquema del Gobierno. REUTERS

Diferentes reglas para fábricas e importadoras

Entre los fabricantes, se estableció que todas las automotrices que soliciten unidades tendrán una asignación mínima de 750 unidades como piso de su pedido.

El remanente hasta cumplir los 25.000 vehículos se distribuirá prioritariamente de acuerdo a una fórmula algo compleja que contempla tanto el nivel de producción de los años 2024 y 2025, como la participación de las marcas en el mercado con productos electrificados en el mismo período.

En cambio, para la otra mitad del cupo, la de los importadores, el modo de asignar los autos es más complejo aún, ya que se crearon subcupos de acuerdo la magnitud de las empresas importadoras y sus antecedentes.

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Grandes, mediano, pequeños y nuevos

El Gobierno determinó que habrá una categoría de Grandes Importadores que dispondrán del 60% del total de los 25.000 autos, habrá otras dos que contemplarán a los Medianos Importadores, que serán divididos en dos grupos que tendrán el 12% del total en el primer caso y el 6% en el segundo.

Después habrá una categoría de Pequeños Importadores que tendrá el 2% del total de unidades (sólo 500 unidades para todos); y finalmente estará la categoría de los Nuevos Importadores, que también tendrán dos diferentes grupos con el 20% restante, con un 10% reservado para quienes tengan comprometida inversión en infraestructura de carga eléctrica (como Tesla), y el restante 10% para los otros nuevos importadores.

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También se explicó que las empresas del primer grupo podrán participar del segundo 10% en caso que existiera disponibilidad también, pero nunca exceder el volumen máximo de 2.500 unidades y el mínimo de 500 por marca.

Tesla tendrá prácticamente asegurados 2.500 autos. La marca se lanza en Argentina el 20 de noviembre próximo y comercializará los Model 3 y Model Y. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Cómo se definirá la categoría de importador

La forma de determinar cuando un importador es grande, mediano o chico estará relacionada con el volumen de ventas de los dos años anteriores del cupo sumados.

Los que hayan vendido más de 9.000 unidades estarán en la primera categoría, los que hayan vendido entre 2.000 y 9.000 son los que pertenecen al grupo 1 de los medianos y los que hayan vendido entre 700 y 2.000 en el segundo grupo de la misma categoría. Finalmente, los pequeños serán aquellos que hayan importado en dos años menos de 700 vehículos.

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Otro punto claves es el que plantea que los grupos económicos serán considerados como tales, incluso cuando hagan la solicitud de cupo bajo diferentes empresas.

Así, aquellas terminales como Stellantis, Volkswagen, Toyota, que tienen más de una marca, recibirán el tratamiento de un solo grupo en las asignaciones, quedando en una decisión de cada compañía, qué marca priorizar de su portafolio.

En el caso de los importadores, la situación es la misma y se da en varios casos como el Grupo Belcastro, el Grupo Corven y el Grupo Antelo, que comercializan varias marcas de autos que llegaron al mercado con empresas de diferente CUIT.

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El último detalle tampoco es menor, y es el plazo establecido para el cierre de las solicitudes de cupo, que será el próximo 17 de noviembre, once días corridos después de la fecha de apertura, pero solo siete hábiles con dos feriados nacionales en medio.

Si bien las marcas tenían contemplados ya los vehículos que presentarían en sus solicitudes, ya que este cupo estaba previsto que se habilitara en septiembre y se demoró dos meses, el cambio del sistema de asignación generará cambios de planes, especialmente para los importadores de menor relevancia. De algún modo, este último punto podría terminar resultando como un filtro de importadores también.

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